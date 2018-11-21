التضامن تنظم ورشة عمل لدراسة تيسير تراخيص الحضانات.. اليوم

تنظم اليوم الأربعاء وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة تحديات ومقترحات إنشاء دور الحضانات وذلك بمشاركة عدد واسع من الهيئات والجهات الشريكة من أعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية العليا لبرنامج تطوير الحضانات والتى تضم وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والعدل، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية والمجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من أصحاب الحضانات الخاصة والمهتمين.





قالت الدكتورة سحر مشهور، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، إن هذه الورشة تناقش تيسير تراخيص دور الحضانات وذلك فى إطار برنامج الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة وارتباطها بشكل أساسى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى صدقت عليها مصر فى 2016 وبرؤية مصر 2030 وخاصة فيما يتعلق بمحورى العدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب.





وأشارت "مشهور" إلى أن الهدف من ورشة العمل والتي ستمتد من خلال عدد من جلسات العمل على مدى يومين مناقشة الموضوعات المتعلقة بتراخيص دور الحضانات من الجوانب القانونية واللوائح والقرارات الوزارية وغيرها مع طرح الخبرات الخاصة بالجهات الشريكة والمنفذة من أصحاب الحضانات ورؤيتهم، حيث سيشهد اليوم الأول مناقشة خطوات إنشاء الحضانات ودورة الإجراءات والصعوبات كما يتناول اليوم الثانى للورشة تجربة الشباك الواحد حيث من المستهدف فى نهاية الورشة وضع تصور بمقترحات التعديلات اللازمة من أجل تيسير عملية استخراج تراخيص الحضانات كما ستتضمن الورشة تنفيذ مجموعات عمل تطبيقية.





وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت البرنامج القومى لتطوير الحضانات بتمويل من وزارة المالية قدره 250 مليون جنيه بهدف تطوير جودة الخدمة التربوية بدور الحضانة والتوسع العرضى،بفتح عدد أكبر من الحضانات.. ويتم العمل على 4 محاور فى برنامج تنمية الطفولة المبكرة وهى: الجودة والممارسات المهنية - التوسع فى تأسيس حضانات جديدة - تطوير حضانات جمعيات أهلية قائمة - التنسيق والتشبيك وحملات الدعوة وكسب التأييد. قامت الوزارة لأول مرة فى إطار محور الجودة والممارسات المهنية بوضع معايير جودة الأداء بدور الحضانة ومنهج تربوي وتعليمي للحضانات سيتم تطبيقه وتعميمه على جميع الحضانات وهو يشمل دليلا تدريبيا لبناء قدرات الميسرات وكيفية إكساب الأطفال نواتج التعلم، والقيم والسلوكيات الإيجابية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة الرعائية بدور الحضانة.



