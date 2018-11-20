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محافظات

بدء عروض مسرحية ولاد البلد 25 نوفمبر بقصر ثقافة مطروح

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:43 م
مسرحية ولاد البلد
مسرحية "ولاد البلد"
ايمن محمود
تنطلق بقصر ثقافة مطروح 25 من الشهر الجاري أولى عروض مسرحية ولاد البلد إحدى عروض مسرح المواجهة والتي تستمر حتى 10 / 12 /2018 .

والمسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار مبادرة " مسرح المواجهة " التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.

وأكد محمد حمدي مدير الثقافة بمطروح أنه من المقرر أن يتناول العرض عدد من قضايا المجتمع المصرى من خلال لوحات فنية.

والجدير بالذكر أن المسرحية بطولة محمد زيدان ، محمد الأباصيري ، وائل مصطفى ، عادل يوسف ، محمد صالح ، رويدا عبد السلام ، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت ، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد ، مون محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ، استعراضات فاروق جعفر ، تأليف مصطفى سليم ، وإخراج محمد الشرقاوي .
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