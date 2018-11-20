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أخبار البلد

عضو البرلمان العالمي للبيئة: لا نملك اتخاذ قرارات لوقف التلوث بالعالم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
قال الدكتور وفيق منير ممثل مصر في البرلمان العالمي للبيئة، إنه تم إنشاء العديد من المشاريع الكبيرة المصرية لتعمل بالطاقة الشمسية عن طريق تسخين المياه، وهي الطريقة القديمة في مدينة العاشر من رمضان، لأن المدخلات التكنولوجية لم تكن قد وصلت بعد.

وأضاف" منير" في ندوة بموقع "صدى البلد" أن البرلمان العالمي لا يملك قرارات فعلية لوقف ظواهر تلوث البيئة وإنما يعطي توصيات وضغوط مكثفة كما حدث خلال فترة حكم باراك أوباما لأمريكا، مع خط البترول القادم من كندا الذي يأتي من الرمل الصخري وترتفع فيه نسبة البترول العالية، ولذلك يتم استخدام نسبة مياه عزبة كبيرة لاستخلاص وذلك يحدث تلوثا بيئيا بشكل كبير.

وأشار إلى أن عضوية البرلمان العالمي لا تتم بانتخاب من الشعوب وإنما بترشيح العلماء له، موضحا أنه في أمريكا اللاتينية كان هناك هجوم شرس على غابات الأمازون الغنية بالأكسحين المهمة لتنفس الإنسان، وقامت هذه الدول بتقطيع هذه الأشجار وتصدى البرلمان لهذه الظاهرة.
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