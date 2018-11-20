ربيع ياسين ردا على الأهلي بيكسب بالحكام: كلام أونطة

علق ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب 2001 على الفترة التي يمر بها النادي الأهلي في الوقت الحالي عقب خسارته اللقب الإفريقي، مشيرًا إلى أن الأهلي لا يمر بأي أزمة في الوقت الحالي.



وقال ياسين في تصريحات لـ موقع "صدى البلد": "لا يوجد أزمة داخل جدران المارد الأحمر، فالأهلي بطل الدوري 8 مرات وهو كيان كبير، فالأهلي منظومة متكاملة لا تتأثر بشيء".



وأضاف "الأهلي يملك جمهورا كبيرا، ودائمًا ما يقف معه في الأزمات، فنجد الفريق متأخر في اللحظات الأهلي والجمهور لا يزال يشجع الفريق".



وعن اتهام الأهلي بالفوز بالحكام قال: "سيبك من الكلام "الأونطة" ده، الأهلي دائمًا ما يكسب بشرف، النادي ليس في حاجة لحكام".



واختتم مدرب منتخب مصر للشباب عند سؤاله عن بطل الدوري: "إن شاء الله، الأهلي بطل الدوري هذا الموسم".

