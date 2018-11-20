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محافظات

الصحة تطالب مرضى فيروس سي بعدم شراء أدوية من القطاع الخاص

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:45 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الفيوم - نبيل أبو السعود
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جميع الحالات الإيجابية التي كشفتها حملة الرئيس لفيروس سى يتم علاجها فورا وعلى نفقة الدولة والوزارة مسئولة عن علاج جميع الحالات الإيجابية لفيروس سي.

طالبت وزيرة الصحة المرضى بعدم شراء اى ادوية من القطاع الخاص نظرا لأن الدواء متواجد فى المراكز الطبية والمستشفيات بالمجان وأقوى فاعلية من أدوية القطاع الخاص.

جاء ذلك أثناء زيارة وزيرة الصحة لمحافظة الفيوم يرافقها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وقامت بجولة ميدانية لمتابعة أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة "للقضاء علي فيروس "c" والأمراض غير السارية لعدد من نقاط المسح ,بحضور اللواء ممتاز فهمي السكرتير العام والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور وحيد دوس مدير وحدة الفيروسات الكبدية بالوزارة والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
الصحة تطالب مرضى فيروس سي بعدم شراء أدوية من القطاع الخاص
الصحة تطالب مرضى فيروس سي بعدم شراء أدوية من القطاع الخاص
الصحة تطالب مرضى فيروس سي بعدم شراء أدوية من القطاع الخاص
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