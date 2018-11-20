رانيا المشاط تشارك فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

تشارك بعد قليل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى حضور حفل افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والتي تنطلق فعالياته بدءا من اليوم وتستمر لمدة 9 أيام.



وفي ظل اهتمام وزارة السياحة بدعم مهرجانات السينما وعلى رأسها مهرجان القاهرة السينمائي ، حيث تعد صناعة السينما أحد أدوات القوة الناعمة التى تساهم بشكل كبير فى الدعاية لمصر ، وفِي ضوء جهود الوزارة لصياغة أجندة ترفيهية لمصر على مدار العام من خلال وجود أحداث ومهرجانات عالمية في توقيتات محددة، تشارك الوزارة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وأكد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة على أهمية مهرجان القاهرة السينمائي حيث يعتبر المهرجان الوحيد في الشرق الأوسط المعترف به من الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس وله دوره ومكانته بين المهرجانات الدولية لما يتمتع به من مكانة عالية قومية وعالمية.



وأوضح أن استضافة بعض النجوم العالميين الدوليين علي شرف المهرجان يسهم بدوره في الترويج والتسويق لمصر، وأن إقامة مثل هذه المهرجانات من شأنها أن تساهم فى خلق وعي بأهمية الثقافة والفنون في المجتمعات وخلق جسور للتواصل بين الشعوب.



وأضاف أن الهيئة ستقوم ببذل قصارى الجهد للاستفادة من هذا للمهرجان بشكل كبير فى إلقاء مزيد من الضوء على المدن السياحية المصرية، موضحا أنه سيتم خلاله عرض فيلم دعائي عن مصر ، وسيتم وضع لقطات منه في "البرومو" الرسمى الخاص بالمهرجان.



وأضاف أن الهيئة ستقوم أيضا بتنظيم برنامج سياحي لضيوف المهرجان من الخارج ، خاصة من لم يسبق لهم زيارة مصر، وسيتم عمل لقاءات مصورة معهم للحديث عن تجربتهم في مصر ، وسيتم نشر تلك الفيديوهات القصيرة علي الموقع الالكتروني للهيئة ليكونوا سفراء للسياحة المصرية فى بلادهم.



جدير بالذكر أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 63 دولة من مختلف دول العالم ، وتحظي فعالياته بتغطية إعلامية مكثفة علي الصعيدين الدولي والمحلي.



ومن المقرر أن يشارك فيه نخبة من الفنانين والنجوم الدوليين منهم المخرج الروسي .Pavel Lungin ، والممثل الروسي .Ksenia RappoportK , ، وضيف شرف المهرجان كأفضل ممثل فرنسي في مهرجان كان 2016 . Sami Bouajila، وتتضمن فعاليات المهرجان، احتفال خاص لإلقاء الضوء علي السينما الروسية و مخرجيها الكبار خلال العقود الماضية.