نائب محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد إيطالي سبل تعزيز العلاقات

أناب محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، اليوم الثلاثاء، نائبه أحمد جمال؛ لاستقبال رئيس مؤسسة بناديتي الخيرية، ونائب عمدة مدينة كاتنيا الإيطالية للشئون الثقافية باربرا ميرابيلا، وذلك لتدعيم العلاقات المصرية الإيطالية وبحث إمكانية إقامة اتفاقية تعاون وتأخي بين الإسكندرية ومدينة كاتنيا بمقاطعة صقلية الإيطالية.



أكد نائب المحافظ رغبته في تدعيم و تقوية العلاقات بين مصر وإيطاليا، وإقامة اتفاقية تآخي بين الإسكندرية وكاتنيا.



أعرب نائب المحافظ عن سعادته باهتمام الوفد الإيطالي بالتاريخ المصري والعلاقات المشتركة عبر سنوات وعن اهتمامهم بإقامة العديد من المؤسسات الخيرية كالمستشفي الإيطالي بالقاهرة، مؤكدا دعم المحافظة للجانب الإيطالي لتقوية وتدعيم العلاقات بين الجانبين.



وأشار إلى أن المحافظة تدرك بأن مدينة كاتنيا متميزة في مجال الاستزراع السمكي وكذلك مجال البتروكيماويات ومجال الأدوية، وأن الإسكندرية بها العديد من مصانع الأدوية ومصانع البتروكيماويات لهذا نطمح للتعاون مع مدينة كتانيا في هذه المجالات.

