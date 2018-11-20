وحيد دوس: علاج جميع مرضى فيروس سى سيتم على نفقة وزارة الصحة

أكد الدكتور وحيد دوس مدير وحدة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بأن جميع مرضى فيروس سى الإيجابي سيتم علاجهم فورا على نفقة الوزارة مضيفا:" لاخوف لأى مريض مصاب بالفيروس أثناء فترة حصوله على العلاج اللازم نظرا لخضوعه لبعض التحاليل والفحوصات لكى يتم تحديد العلاج المناسب له".



وطمأن دوس المرضى الذين لم يصرفوا علاجهم حتى الآن بألا يقلقوا نظرا لأن مضاعفات هذا الفيروس تظهر على المدى البعيد.



جاء ذلك أثناء زيارة وزيرة الصحة هالة زايد لمحافظة الفيوم يرافقها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حيث تابعت أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة "للقضاء علي فيروس "c" والأمراض غير السارية لعدد من نقط المسح ,بحضور اللواء ممتاز فهمي السكرتير العام والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور وحيد دوس مدير وحدة الفيروسات الكبدية بالوزارة والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.