الأزهر خطوات واثقة لتجديد الخطاب الديني..الإمام الأكبر يجوب الدنيا لنشر ثقافة السلام والتعاون بديلا للتحارب والتنازع..مؤتمرات دولية لقادة الأديان..مراكز للفتوى العالمية لبيان صحيح الدين..تنقية للمناهج

جهود الأزهر فى تجديد الخطاب الديني

مرصد لمكافحة التطرف وتفنيد الشبهات بثماني لغات

مركز عالمي للفتوى لتقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين

جولات خارجية للإمام الأكبر لتصحيح صورة الإسلام

قوافل دعوية إلى جميع محافظات الجمهورية للاحتكاك بالناس

تنوع المجالات والأنشطة داخل أروقة الجامع الأزهر

عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية مع شباب المحافظات

تنظيم عدة مؤتمرات دولية تناقش العديد من القضايا الدينية والقومية

إعداد مقررات دراسية عصرية ودمج مواد وحشو الزائد من أخرى





لم تتوقف جهود الأزهر المستمرة في مهمته التي أوكله بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة سنوات لتجديد الخطاب الديني، لمحاربة الفكر المتطرف وبيان سماحة الإسلام وبراءته من العنف والتطرف والتشدد التي حاولت الجماعات الإرهابية وصمه بها بأفعالهم المارقة عن الدين وبفهمهم المغلوط له.. نرصد فى هذا التقرير جهود الأزهر الشريف التي يقوم بها عن وعي وفهم ودراسة وتأن لتجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف رغم محاولات البعض التقليل من جهده أو اتهامه بالتقصير في محاولة لاستغلال التجديد لفرض فهمهم الخاص وهو تفريغ الدين من ثوابته أو النيل من أسسه.





من بين أبرز الجهود إنشاء الأزهر مرصده لمكافحة التطرف، بثماني لغات أجنبية حية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الأوردية، الفارسية، اللغات الأفريقية، الصينية)، يقوم من خلالها بقراءة وتتبع ما يتم نشره بهذه اللغات عن الإسلام والمسلمين مع التركيز على ما ينشره المتطرفون من أفكار ومفاهيم مغلوطة، وذلك متابعة منه لما يحدث فى العالم من مستجدات وقضايا يعمل على رصدها ومتابعتها وتحليلها أولًا باول والرد عليها بموضوعية وحيادية لنشر الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام ووسطيته، ومن ثم مجابهة الفكر المنحرف والمتطرف وتفكيكه لتحصين الشباب من مختلف الأعمار من الوقوع فريسة فى براثنه.





كما تم إنشاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتقديم خدمات الفتوى الالكترونية باللغة العربية وغيرها، ونشر صحيح الدين وضبط الفتوى مما يسهم فى تقليل عدد المستفتين، ويضم مركز الفتوى كفاءات من الفقهاء والعلماء والمترجمين والباحثين المتخصصين فى شتى العلوم المعرفية النظرية الإنسانية والطبيعية التطبيقية.





كما زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عشرات الدول الأجنبية، لنشر صحيح الدين وتصحيح صورة الإسلام التى شوهتها الجماعات المتطرفة وفتح آفاق للحوار بين الشرق والغرب بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين.





وشهدت جولات الإمام الأكبر الخارجية، اهتماما من رؤساء الدول بصورة لافتة حتى وصل الأمر إلى مخالفة المراسم والبروتوكولات الرسمية فى هذه الزيارات وقاد عدد منهم السيارة بنفسه لشيخ الأزهر.





وقد تجلى هذا التأثير الكبير لفضيلة الإمام الأكبر في اختياره الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيرا في العالم للعام الثاني على التوالي، وبات العالم يدرك الدور المحوري للأزهر في مواجهة الإرهاب وترسيخ السلام العالمي؛ ولذلك شهدت مشيخة الأزهر الشريف توافد العديد من الشخصيات والقيادات السياسية والدينية في العالم، بما يؤكد الدور المحوري والمهم للأزهر الشَّريف على مختلف المستويات.





كما أطلق الأزهر الشريف، قوافل دعوية إلى جميع محافظات الجمهورية، تستهدف توعية الناس بأهمية الاستفادة من الجوانب التربوية في بناء شخصية أبنائهم، ليكونوا صالحين لأنفسهم ولمجتمعهم وقادرين على خدمة وطنهم، من خلال غرس قيم المواطنة والانتماء للوطن، ودعوتهم إلى العمل والإنتاج.





هذه القوافل التوعوية التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية، بشكل أسبوعي، تعمل وفق منهجية علمية تراعي واقع الناس وتأخذ في اعتبارها طبيعة المتغيرات البيئية والحياتية التي يعيشونها، ولذلك فإن الردود على أسئلتهم واستفساراتهم، تأتي موافقة لتلك المتغيرات، مراعية لاختلاف الزمان والعرف والأشخاص والأحوال.





وللجامع الأزهر دور كبير فى مهمة تجديد الخطاب الديني، حيث تتنوع مجالات وأنشطة أروقة الجامع الأزهر لتشمل رواق القرآن الكريم وعلومه ورواق العلوم الشرعية، ورواق الدعوة، ورواق المتون العلمية، ورواق اللغة العربية للناطقين بغيرها، ورواق الخطوط العربية، ورواق الفكر والثقافة، ورواق المكتبة، ورواق اللغات الأجنبية، ورواق التدريب، ورواق التنمية البشرية، ورواق التواصل الاجتماعي، ورواق البحوث والنشر والتحقيق.





وبالنسبة للحوار، فتشارك مشيخة الأزهر الشريف فى عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية مع شباب المحافظات على مستوى الجمهورية؛ حيث تعقد بصورة دورية لقاءات حوارية مع طلاب الجامعات، وكذلك فى مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويحاضر فيها نخبة من علماء الأزهر للرد على أسئلة الطلاب المشاركين.





كما أنشأ الأزهر الشريف، مركز الفكر الأشعري بالجامع الأزهر، ليكون منارة للمنهج الوسطى، ومن المنتظر أن يقوم هذا المركز بجهود محاربة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين من خلال المنهج الأشعرى الذى يقوم على الأزهر فى التدريس والتنوير بصفته وسطيا لا يكفر الغير.





ويعد السبب فى اتخاذ المنهج الأشعري منهجا للدراسة بالأزهر، أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع دون تكفير أو إقصاء لأحد حتى المخالفين، وهو ما جعل الأزهر الشريف يختار المذهب الأشعري والطريقة الماتوردية اللذان يشكلان مذهب أهل السنة والجماعة.





وفيما يخص المؤتمرات الدولية، نظم الأزهر الشريف، عدة مؤتمرات وهى: مؤتمر القدس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عام 2017، ومؤتمر مؤتمر"التَّطَرُّفُ وأَثَرُهُ السَّلْبِيّ علَى مُسْتَقْبَلِ التُّراثِ الثَّقَافِي العَربِي" فى 2017، ومؤتمر "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل" بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين فى 2017، ومؤتمر الأزهر العالمي للسلام فى 2017 بحضور بابا الفاتيكان، ومؤتمر "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل".





كما شارك الأزهر بأجنحة فى معارض الكتاب فى القاهرة والإمارات وفرانكفورت وعمان، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين لعرض أبرز الكتب والمؤلفات الصادرة حديثا لتصحيح الأفكار المغلوطة والتى تفند شبهات المتطرفة.





كما شارك الأزهر فى فعاليات منتدى شباب صناع السلام الذي نظمه المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة الإنجليكية في بريطانيا خلال العام الجاري.





ومن أبرز الملفات التي دافع فيها الأزهر عن حقوق المرأة خلال العام مسألة زواج القاصرات، والطلاق الشفهي، الذي تم حسم الجدل حوله بقرارٍ من هيئة كبار العلماء التي ارتأت أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، وأنه على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبة تعزيريَّة رادعة على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، مع تحذير المسلمين كافَّة من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.





كما نجح قطاع المعاهد الأزهرية في تحقيق نقلة نوعية جمع خلالها ما بين الإنجاز النوعي، فيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية وجودة العملية التعليمية، وبين الطفرة الكمية، من حيث تطوير المعاهد وزيادة عدد الفصول الدراسية ورفع كفاءة المباني التعليمية وتزويدها بأحدث الوسائل والمستلزمات التعليمية، ولتحقيق ذلك شارك قطاع المعاهد الأزهرية ضمن لجنة إصلاح التعليم الأزهري قبل الجامعي في إعداد مقررات دراسية عصرية اتسمت بلغتها السهلة وأسلوبها البسيط وإخراجها الفني الجذاب، ودُمجت فيها فروع اللغة العربية في مقرر واحد وهو كتاب "اللغة العربية"، والعلوم الشرعية في مقرر واحد وهو كتاب "أصول الدين"، وحُذفت منها الموضوعات التي لا تناسب العصر ومستجداته، واستُبدلت فيها نصوص صريحة في مفهومها ودلالتها بالنصوص التي كانت تؤول بما يخدم أهدافا معينة، كل ذلك من أجل تيسير العلوم دون تحريفها، والتخفيف على الطلاب دون تسطيح عقولهم.





وتم تطوير نظم المكتبات والكتب الدراسية، وإنجاز مقرر للثقافة الإسلامية وتطبيقه منذ العام الدراسي الماضي على طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية كمقرر جديد تحت عنوان "الثقافة الإسلامية"، وتم إعداد محتوى هذه المادة إعدادا علميّا وفقهيّا منضبطا يأخذ بعدا ثقافيا اجتماعيا، يهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر التطرف والإرهاب ويحصنهم من الوقوع في براثن الجماعات التي تنتهج العنف، ويرسي مبادئ المواطنة والتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر.





وضمانا لجودة التعليم قام قطاع المعاهد الأزهرية بإنشاء 54 مقرا تدريبيّا لأعمال الجودة يتسع لـ2200 متدرب في الوقت ذاته لنشر ثقافة الجودة بالمعاهد الأزهرية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التعليم، وحصل 84 معهدا أزهريا على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ولأول مرة بالأزهر الشريف تم تقديم معاهد لمرحلة رياض الأطفال للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة.



