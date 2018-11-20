المعرض العربي الإفريقي للاستثمار وبناء الإنسان يواصل جلساته بالأقصر.. المطالبة بعودة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للميزة التنافسية السابقة.. وإنشاء أول لجنة للثقافة والفنون

الجودة أساس التنشيط السياحى وداعمة للصناعة

بنك التنمية الصناعية يدعو لأهمية التعاون بين البنوك الإفريقية

المطالبة بعودة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للميزة التنافسية السابقة

رؤية التنمية المستدامة 2020 مخطط لها أن توفر 460 ألف فرصة عمل

إنشاء أول لجنة للثقافة والفنون الإفريقي



وأضاف لؤى عبد الرحمن، أن التأكيد على الجودة فى الخدمات المقدمة للسائح والتصدير لها فى الأسواق الخارجية أساس انتعاش السياحة، موضحا أن مجموعة يسي جروب لها فروع عديدة فى دول المنطقة العربية وأفريقيا منها نيجيريا والهند وسيرلانكا والدول الأجنبية منها روسيا. جورجيا .كازاخستان. أوريجا.



وأكد أن التطوير المستمر للخدمات الفندقية جزء لا يتجزأ من منظومة الجودة والاستفادة من الخبرات العالمية، حيث تم افتتاح مكتب للبحث والتطوير فى ألمانيا للتعرف على كل ما هو جديد فى الصناعة وتكنولوجيا الكيماويات والمعدات.



وفى كلمة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء ألقاها إبراهيم محمد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الأقصر، تقدم بدعوة المستثمرات العرب الإهتمام بالصناعة اليدوية فى محافظات صعيد مصر والمناطق النائية.



ومن جانبها تحدثت هبة بركات رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرات العرب، حول دور الاتحاد غير التقليدي فى منهجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل نقاط الضعف إلى قوة موضحة عدم نقل التجارب الدولية كما هى فى تلك الصناعات دون ملاءمتها للبيئة المحيطة.



وأشارت إلى أن الاتحاد ليس جهة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه جهة استرشادية لكيفية استغلال تلك المشروعات لإمكاناتها بطريقة صحيحة.



وأكدت أن المطلوب لنهضة تلك المشروعات هو صناعة الكوادر البشرية من خلال الكوادر الإدارات لها.



وأشارت هبة بركات إلى أهمية دراسة تواجد تلك المشروعات من الخريطة الدولية ومراعاة النمو والابتكار والعودة للميزة التنافسية لمنتجاتنا.



وفى كلمة لجنة الشباب باتحاد المستثمرات العرب تحدث أنس المغربي، مؤكدا دور الاتحاد الايجابى فى الدعم المعنوي للشباب والتوعية بكيفية البدء فى مشروع صغير من خلال الاستشارات والخبرات.



وأشار إلى أن رؤية التنمية المستدامة 2020 مخطط لها أن توفر 460 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن 70 %من فرص العمل المقدمة حاليا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإن مجلس النواب حاليا يناقش مقترح تخصيص 10%من مساحات مصر لتلك الصناعات.



وفى كلمة لبنك التنمية الصناعية برئاسة ماجد فهمي ونائب الرئيس حمدى عزام، ألقاها محمود فهمى نائب مدير البنك فرع قنا، على الحرص على المشاركة فى المؤتمر العربي الإفريقي والتعاون الدولي للإستثمار وبناء الانسان، لدعم وتوثيق العلاقات العربية الأفريقية خاصة بعد اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي فى 2019.



وأوضح أن البنك يؤمن بأهمية الاستثمار فى إفريقيا مما جعله يضخ الكثير من التمويلات فى مجال الصادرات الموجهة للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر ثالث أكبر شريك تجارى لدول شمال وجنوب أفريقيا.



ودعا بنك التنمية الصناعية إلى أهمية التعاون بين البنوك الإفريقية وتبادل الخبرات والمعلومات ومحاولة تقريب السياسات النقدية للدول الأفريقية.



واصل "المؤتمر والمعرض العربي الأفريقي والتعاون الدولي للاستثمار وبناء الإنسان" فعالياته الذى يعقد بمحافظة الأقصر وينظمه اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ونقابة المستثمرين الصناعيين.وفى جلستى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة أهم الروافد الداعمة للتنمية الصناعية بمؤتمر المستثمرات العرب.فى البداية أعلنت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن تأسيس لجنة عربية والتعاون الدولى للشباب برئاسة ياسمين عبد الرحمن رئيس لجنة الشباب بالاتحاد.كما أعلنت عن إنشاء أول لجنة للثقافة والفنون برئاسة الفنان سامح يسرى وهى لجنة عربية أفريقية للتنمية.ودعت الدكتورة هدى ياسين، والعميد يحيى عبد الله ممثل وزارة الإنتاج الحربي نقل رغبة الاتحاد فى عقد الشراكة مع الوزارة فى التعاون الموقع بين الاتحاد وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من خلال التعليم الهندسي.وفى كلمة وزارة الإنتاج الحربي، تحدث العميد يحيى عبد الله مدير التسويق بالوزارة، تقدم بنبذة حول الإنتاج الحربي الذى كان الفضل فى إنشائه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان أول إنتاج فى 27 أكتوبر 1954.وأشار إلى أن الوزارة تضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأن جميع المنتجات صناعة مصرية، والعام القادم سيشهد تخريج أول دفعة من كلية الهندسة.وأكد لؤى عبد الرحمن مسئول التصدير بمجموعة يسي جروب، أهمية الصناعات صديقة البيئة فى جذب السائحين، مشيرا إلى أن السياحة فى مصر من أهم القطاعات الاقتصادية وتمثل 12%من الناتج الإجمالي.وأوضح أنه لتعظيم الاستفادة من مزايا الجذب السياحي المصرى التى تعد من أهم روافد التنمية الشاملة المستدامة يتطلب ضرورة رفع مستويات الجودة وليس التوجه لانخفاض السعر.وقال إن السياحة الوافدة لمصر فى 2010 وصلت للقمة حيث بلغ عدد السائحين 14 مليون سائح نتيجة ارتفاع مستوى جودة المنتجات المستخدمة فى القطاع السياحى ومن المتوقع أن تعود مرة أخرى حيث يتوقع أن تصل إلى 11.8 مليون زائر نهاية العام.