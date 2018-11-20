خبيرة علاقات أسرية توضح السبب وراء الخرس الزوجي .. فيديو

قالت نانسي نور، خبير العلاقات الأسرية والزوجية إن هناك عددا من الإنذارات التي تحدث بين الزوجين تشير بدورها إلى وجود خلل ما في العلاقة الزوجية أبرزها؛ فقدان القدرة على التواصل فيما بينهما، ما يسمى بالخرس الزوجي.



وتابعت "نور" خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإنذار سالف الذكر من الإنذارات المتأخرة جدًا في العلاقات، مشيرة إلى أنهم في تلك المرحلة يصبح كل من الطرفين مقتنعًا بعدم جدوى الكلام مع بعضهم البعض.



وأشارت "نور" إلى أن كلًا من الطرفين يفقد القدرة على التواصل فيما بينهما، عندما يجهل كل منهما احتياجات الطرف الآخر.

