باحث يكشف طريقة الإخوان الإرهابية فى استقطاب الشباب

قال عمرو فاروق، الباحث في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها لجنة للاستقطاب والتجنيد تستهدف شباب الجامعات.



وأضاف «فاروق» مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن التنظيمات المتطرفة عندما تسعى لصناعة عقل متشدد تبذل مجهود كبير لذلك من الضروري مواجهة حاسمة للحد من هذه الأفكار من خلال مراكز الأبحاث والمكاتب المغلقة.



وأوضح الباحث في الحركات الإسلامية، أن الإخوان تركز على المناطق الشعبية والنقابات والنوادي والجامعات لاستقطاب الشباب، لافتا إلى أن الجماعات الإسلامية لديها أقسام للأخوات مهمتها استقطاب الفتيات وتجنيدهم، مؤكدا أن الإخوان يستهدفون الشباب لأن لديهم قدرة على تنفيذ أفكارهم.

