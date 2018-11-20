صحة دمياط: إجراء فحوصات فيروس سي على 600 ألف مواطن

قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن المرحلة الأولى لعملية المسح الشامل على فيروس سي بدأت في أكتوبر الماضى، موضحا أن المستهدف من الفحص فى دمياط 800 ألف مواطن .



وأضاف خلال حواره ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن دمياط بدأت عملية الفحص بـ حوالى 321 فريقا وتم زيادة أعداد الفرق لـ 355 وذلك بسبب حجم الإقبال الكبير من المواطنين.



وأشار إلى أن ما تم فحصه حتى الآن بالمحافظة حوالى 600 ألف وكشف أن هناك حوالى 35 ألف إيجابي وتم تحويلهم على مستشفى الحميات لعمل BCR، وبعد ذلك يتم توضيح ما إذا كانت الحالة مصابة أم لا.



وأوضح أن هناك فرق متنقلة لإجراء الفحوصات للمواطنين التى تعمل فى المصانع والمناطق البعيدة عن المراكز والوحدات الصحية.

