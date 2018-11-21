مركز شباب مدينة العريش المكان المفضل للأسرة بسيناء.. عملية تطوير واسعة ورفع كفاءة المرافق.. وإنشاء مضمار وممشى حول الملعب

مركز شباب مدينة العريش أقدم وأكبر مركز بشمال سيناء

عملية تطوير واسعة ورفع كفاءة غالبية المرافق

إنشاء مضمار وممشى حول الملعب

تحويل المركز كملتقى للأسرة السيناوية





تهتم الدولة بمراكز الشباب باعتبارها مراكز للإشعاع الحضاري التي تخاطب فيها جوانب الإبداع الإنساني عند الشباب على أساس أن مراكز الشباب مؤسسة تربوية فى المقام الأول ولتفعيل دور الشباب باعتبارهم عماد وحاضر الأمة.





ويعتبر مركز شباب مدينة العريش أقدم وأكبر مركز شباب على مستوى محافظة شمال سيناء لما يضمه المركز من ملاعب حيث تبلغ مساحته الكلية سبعة أفدنة وسبعمائة وسبعة وستون قيراط يضم المركز ملعب رئيسي لكرة القدم به مدرجات تتسع لألف شخص ومضمار لألعاب القوى (ست حارات) ، ويضم ملعب لكرة السلة وآخر للكرة الطائرة وملعبًا ثلاثيًا، وملعب آخر خماسيًا مغطى بالنجيل الصناعى، وكافتيريا وقاعتين للأفراح ، وقاعة للحاسب الآلي ، وصالة للجيم ، بخلاف صالات الأنشطة المتعددة.





وقد لعب مركز الشباب دورا هاما خلال فترة الحرب علي الإرهاب وذلك بحماية الأسر داخل جدرانه حيث كان المكان الوحيد الامن للاسرة كي تقوم باصطحاب الاولاد للعب واللهو علاوة علي قيام كبار السن من السيدات والرجال بممارسة رياضة المشي وكذلك ممارسة الشباب لمباريات كرة القدم بملاعب المركز حتي ساعة متأخرة من الليل دون خوف كما يعتبر مكان للصلاة في الأعياد حيث يستوعب آلاف من المواطنين .





وشهد المركز فى الفترة الأخيرة عملية تطوير واسعة ورفع كفائة غالبية مرافقة ، بل أصبح البعض يطلق علية مجازًا "مركز شباب الجزيرة بالعريش" ويمثل ملتقي رئيسي لكافة أفراد الأسرة والشباب لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وحضور الندوات والمؤتمرات وكذلك إقامة الأفراح والمناسبات داخل نطاق المركز.





يقول ناصر العزازى مدير المركز، أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة إيهاب حسن عبد الوهاب "بيتا" مدير عام المديرية تولى المركز إهتمامًا كبيرًا خاصة أنه يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي مدينة العريش فى ظل الظروف الأمنية الصعبة التى تشهدها شمال سيناء فى الوقت الراهن ، ولديهم التصميم على تحويل المركز كملتقى للأسرة السيناوية من خلال الاهتمام بالجانب الاجتماعى وتوفير كافة وسائل الترفية وإنشاء العديد من الملاعب والصالات .





وأشار مدير مركز شباب مدينة العريش الى أن الوزارة وافقت مؤخرًا على تطوير وزراعة أرضية الملعب الرئيسى لكرة القدم بالنجيل الطبيعي , وإنشاء مضمار وممشى حول الملعب وكلك تزويده بالاضاءة ، خاصة أن ملعب مركز شباب مدينة العريش يعتبر من أهم الملاعب بمحافظة شمال سيناء ويستقبل غالبية مباريات دوريات القسم الثالث والرابع ودورى مراكز الشباب .





ووجه أعضاء مجلس ادارة المركز برئاسة خطابي الشوربجي الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "والذي لا يتوانى لحظة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لجميع مراكز شباب شمال سيناء، وجميع قيادات قطاع الشباب، خاصة رمزي هندي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومارجريت فتحي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، ومصطفى منصور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.





ويشارك مركز شباب مدينة العريش فى غالبية الاتحادات الرياضية حيث يشارك فى أنشطة اتحادات كرة القدم وألعاب القوى والسلة وتنس الطاولة والكاراتيه والكونغ فو وكمال الأجسام وكرة اليد ويحقق دائمًا مراكز متقدمة بالإضافة الى وجود أكبر أكاديمية لرعاية الموهوبين لكرة القدم والتى تضم أكثر من 250 لاعب فى جميع المراحل السنية، بخلاف الاهتمام بكافة الانشطة الفنية والثقافية والاجتماعية نظرًا لوجود فرق للمسرح والغناء والكورال والفنون التشكيلية.



