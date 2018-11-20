ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلمانية تكشف كوارث مقلب قمامة الطوب الرملي .. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:17 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
حسام الحارتي
قالت النائبة شيرين فراج، إن التلوث الناتج عن مدفن قمامة منطقة الطوب الرملي، بمحافظة القاهرة يؤدي إلى كوارث بيئية، مشيرة إلى ارتفاع القمامة 50 مترا عن الأرض ، وخلال اشتعال القمامة تنتج غازات سامة تؤثر على الإنسان.

وأضافت خلال جولة مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا اليوم"، المذاع عبر فضائية "ltc": أن وزارة الصحة وضعت مراصد لقياس الغازات الناتجة وكانت النتائج مخيفة، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل صحية للمواطنين المتواجدين بالمنطقة .

وأشارت إلى أن التخلص النهائي للقمامة مُضر بصحة الإنسان والبيئة، منوهة بأن المدفن يقع أمام عمارات سكنية، وأدى ذلك إلى إصابة بعضهم بأمراض الربو وحساسية الصدر.

loading...

ترشيحاتنا

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

ربيع ياسين يوجه رسالة لـ محمود الخطيب عبر صدى البلد

الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

ولي العهد السعودي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل

العلمين الجديدة.. أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.. فيديو

رئيس سموحة يحدد سعرا خياليا للتخلي عن مدافعه للأهلي

يسرا تغني أحلف بسماها وبترابها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تحذير جديد من زجاجات المياه البلاستيك: تسبب السرطان.. فيديو

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي يتعرض لموقف محرج في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر
العامة للاستثمار: حجم الاقتراض في مصر معقول.. والاستثمار الخاص زاد بنسبة 27%
فيديوجراف | أزمة الوقود تشعل فرنسا
شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو
أحمد موسى يقدم حلقة خاصة في حب الرسول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟