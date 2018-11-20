برلمانية تكشف كوارث مقلب قمامة الطوب الرملي .. فيديو

قالت النائبة شيرين فراج، إن التلوث الناتج عن مدفن قمامة منطقة الطوب الرملي، بمحافظة القاهرة يؤدي إلى كوارث بيئية، مشيرة إلى ارتفاع القمامة 50 مترا عن الأرض ، وخلال اشتعال القمامة تنتج غازات سامة تؤثر على الإنسان.
وأضافت خلال جولة مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا اليوم"، المذاع عبر فضائية "ltc": أن وزارة الصحة وضعت مراصد لقياس الغازات الناتجة وكانت النتائج مخيفة، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل صحية للمواطنين المتواجدين بالمنطقة .
وأشارت إلى أن التخلص النهائي للقمامة مُضر بصحة الإنسان والبيئة، منوهة بأن المدفن يقع أمام عمارات سكنية، وأدى ذلك إلى إصابة بعضهم بأمراض الربو وحساسية الصدر.
وأضافت خلال جولة مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا اليوم"، المذاع عبر فضائية "ltc": أن وزارة الصحة وضعت مراصد لقياس الغازات الناتجة وكانت النتائج مخيفة، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل صحية للمواطنين المتواجدين بالمنطقة .
وأشارت إلى أن التخلص النهائي للقمامة مُضر بصحة الإنسان والبيئة، منوهة بأن المدفن يقع أمام عمارات سكنية، وأدى ذلك إلى إصابة بعضهم بأمراض الربو وحساسية الصدر.