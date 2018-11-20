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رياضة

غدا .. بيراميدز يسعى لمطاردة الزمالك المتصدر ضمن الأسبوع الـ15 بالدوري

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:37 م
صدى البلد
تتواصل منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء، حيث يسعى نادي بيراميدز إلى الاستمرار في مطاردة الزمالك المتصدر من خلال لقاء وادي دجلة، وسيحاول الإسماعيلي تعويض نتائجه الضعيفة في الفترة الأخيرة أمام الداخلية في أبرز المواجهات.

فبعد البداية الناجحة مع المدير الفني الجديد لبيراميدز، الكابتن حسام حسن، في أول مباراتين يخوضهما الفريق تحت قيادته من خلال فوزين على حساب الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة ثم على مصر للمقاصة بهدفين دون رد، يبدو بيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 22 نقطة، مستعدا لمواصلة مطاردة الزمالك المتصدر بـ26 نقطة.

لكن مضيفه وادي دجلة لن يكون باللقمة السائغة خاصة وأنه قادم من فوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل إيجابي مع المصري بهدف لكل فريق، مما يجعل الندية أمرا مضمونا لمتابعي لقاء مساء الغد في الثامنة مساء على ملعب "بتروسبورت".

وسيتعين على الدراويش تفادي أي سقوط آخر أمام الإنتاج الحربي خاصة أن لقاء الغد في الثامنة مساء أيضا سيقام على أرضهم باستاد الإسماعيلية، وذلك عقب التعرض لخسارتين متتاليتين على يد وادي دجلة وحرس الحدود ومن قبلهما التعادل في ديربي القناة أمام المصري البورسعيدي.

وستكون مواجهة الإنتاج فرصة لأبناء المدير الفني البرازيلي فييرا لاستعادة التوازن وطريق الانتصارات من أجل تعديل وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة فقط.

وسيبدأ اليوم بمباراة قوية أخرى بين النجوم على استاد "بتروسبورت" ومصر للمقاصة في الساعة الثالثة إلا الربع عصرا ثم يستضيف طلائع الجيش على استاد "جهاز الرياضة" في الخامسة والربع مساء فريق نادي بتروجيت فيما يلعب حرس الحدود بنفس التوقيت أمام المصري البورسعيدي باستاد "الماكس".
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