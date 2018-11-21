جهود محافظة مطروح في مواجهة السيول.. وإنقاذ إغلاق الطريق الدولي مطروح ليبيا.. وحل أزمة انهيار سد إسماعيل.. والتضامن تجهز 24 وحدة سكنية للإيواء

الأمطار تكشف استعدادات مطروح لمواجهة السيول بحلول فورية

حل أزمة انهيار سد إسماعيل وتدفق مياه الأمطار بحي الكيلو 4

إنقاذ إغلاق الطريق الدولي مطروح ليبيا

محافظ مطروح: التكاتف والتعاون سر النجاح واستمرار الاستعداد للسيول

التضامن: تجهيز 24 وحدة سكنية للإيواء









شهدت محافظة مطروح الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة على جميع مدن المحافظة ماعدا واحة سيوة.





وتباين الأهالي في رد الفعل تجاه الأمطار ففي الوقت الذي استقبالها قاطني المناطق الصحراوية بسعادة لملء الخزانات والآبار والوديان للشرب ورى الزراعات والثروة الحيوانية .





نجد أنها كانت في المدن خاصة مدينة مرسي مطروح عائقا أمام بعض المواطنين بصعوبة التنقل خاصة بمناطق الكيلو 4 والكيلو 7 وبعض الشوارع الفرعية بعلم الروم والريفية والتي لم يتم توصيل شبكات الصرف الصحي بها.





وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة والتي لم تحدث منذ سنوات إلا أنها أظهرت استعداد المحافظة للتعامل السريع مع تجمعات المياه والسيول .





وكان التدخل السريع لبعض المسئولين في وضع حلول فورية لبعض المشاكل التي ظهرت مع سقوط الأمطار حلا لمشاكل كبيرة تم تداركها .





ففي منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح شهدت تراكم المياه بحى الزهور نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التى ملأت الخزانات والوديان خاصة بمناطق وادى تويويع واسماعيل والحجناية بالمياه الواردة إليها من المناطق الجنوبية الممتدة لأكثر من 30 كم جنوبًا، وأسفرت عن إنهيار بعض السدود الأسمنتية فى وادى تويويع وانهيار سد ترابى بوادى إسماعيل ، مما أدى لاندفاع المياه إلى المناطق السكنية مع إرتفاع منسوب المياه بتلك المناطق.





وعلى الفور تم العمل على سحب كميات المياه من المناطق السكنية بتنسيق كامل بين مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدينة وباشراف من سكرتير عام المحافظة بسحب كميات المياه من المناطق السكنية مع إعادة تأهيل السد الترابى وغلقه تمامًا مع إعادة المياه إلى مسارها الطبيعى مع الوادي في اتجاه الغرب .





كما شهدت مدينة النجيلة تجمعات كبيرة لمياه الأمطار على الطريق الدولي مما كان سيؤدي إلى غلق الطريق الدولي مطروح ليبيا امام مدينة النجيلة الا ان تدخل مسئولي مجلس مدينة النجيلة بعمل ممر للمياه بواسطة حفار لنقل تجمعات مياه الامطار من الطريق الدولي الي وادي مجاور مما تسبب في عدم اغلاق الطريق لمرور السيارات بالإضافة إلى سحب المياه بواسطة سيارات.





وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أن كافة أجهزة المحافظة تحملت المسئوليه مع التدخل الجاد والسريع تجاه ما شهدته محافظة مطروح من أمطار عزيرة وتجمعها ببعض المناطق خاصة منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح ، و التوجيه بسرعة رفع المياه وتيسير حركة المرور والمواطنين، حيث تم تشكيل لجنة دائمة بغرفة عمليات المحافظة بحضور كافة الجهات المعنية لمواجهة الحدث على مدار 24 ساعة، مع الإشراف الميدانى برئاسة المهندس تامر سعيد السكرتير العام لموقع الحدث بكافة الأجهزة والمعدات والأفراد المدربة لسرعة رفع المياه وتيسير الحركة.





وسارعت الحماية المدنية بدفع كافة التجهيزات والمعدات للتدخل السريع من ماكينات عائمة ونقالى لسحب المياه من داخل المنازل ، كما تم الدفع بكامل المعدات والأجهزة بالأفراد المدربين على مواجهة السيول من مجلس مدينة مرسى مطروح إلى موقع السيل بمنطقة الكيلو 4 والعمل على مدار الساعة لإزالة آثاره وحل المشكلة من جذورها والتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى.





كما قامت مديرية الشئون الإجتماعية بتجهيز 24 وحدة سكنية بحى الزيتون كاملة المرافق كإيواء عاجل تحسبًا لنقل أى أسرة متضررة.





وأشار الغرابلى إلى استعداد غرف العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقى أى بلاغات فورية عن أى تجمعات) لمياه الأمطار ورفع تقارير دورية عن حالة الطقس والحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة.





كما وجه لرئيس قطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية من خلال الخطة الموضوعة بمواجهة السيول بفصل التيار الكهربائي فورًا عن مناطق تجمع الأمطار.



