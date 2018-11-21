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اقتصاد

المصري لدراسات السياسات العامة يعرض حلولاً لزيادة الإنفاق على الصحة.. اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان " حلول مبتكرة لزيادة الإنفاق علي قطاع الصحة" بمقر المركز بوسط القاهرة، ضمن أنشطته الخاصة بملف الموازنة العامة والحرية الاقتصادية.

ويشارك بفعاليات الندوة كل من أحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادي بالمركز، و الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت طه، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة والسكان وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

يهدف اللقاء لعرض إجراءات البرنامج الاصلاحي للحكومة واجراءات البرامج الاجتماعية لتحسين الانفاق العام بالموازنة علي قطاع الصحة وعرض استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
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