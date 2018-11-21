المصري لدراسات السياسات العامة يعرض حلولاً لزيادة الإنفاق على الصحة.. اليوم

ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان " حلول مبتكرة لزيادة الإنفاق علي قطاع الصحة" بمقر المركز بوسط القاهرة، ضمن أنشطته الخاصة بملف الموازنة العامة والحرية الاقتصادية.





ويشارك بفعاليات الندوة كل من أحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادي بالمركز، و الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة ميرفت طه، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة والسكان وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.



