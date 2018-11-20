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رياضة

ربيع ياسين يوجه رسالة لـ محمود الخطيب عبر صدى البلد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
أحمد هاني
وجه لاعب النادي الأهلي السابق ربيع ياسين رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة التي يقضي فيها "بيبو" رحلة العلاج الخاصة به في ألمانيا.

وقال ياسين في رسالته لـ الخطيب عبر "صدى البلد": "ربنا يشفيك ويعافيك أنت كابتن ورئيس النادي الأهلي، وقيمة كبيرة، وترجع لنا سالم وتعود لقيادة ناديك، وسأكون في استقبالك إن شاء الله".

وأجرى الخطيب جراحة ناجحة فى ألمانيا، أمس الاثنين، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.
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