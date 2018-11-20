اتحاد الفلاحين: على وزارة الزراعة منع احتكار الفول لحماية المواطنين

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن عددا كبيرا من التجار يلجأ إلى الاحتكار وعلى وزارة الزراعة والحكومة منع الاحتكار ووضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.



وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مساحة زراعة الفول البلدى تناقصت بطريقة كبيرة مشيرا إلى أن مصر تستورد احتياجاتها من الفول ما يقرب من 80% وهى نسبة كبيرة ما أدى إلى ارتفاع سعر طن الفول إلى ما يقرب من 22 ألف جنيه.



وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أن مصر تقوم باستهلاك ما يقرب من مليون طن كل عام من الفول، فيجب أن يكون هناك سياسة واضحة من وزارة الزراعة للقضاء على تلك الأزمة.