آمنة نصير: الجماعات المتطرفة توظف آيات قرآنية لخدمة مصالحها

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن جماعة الإخوان والسلفيين يعملان من خلال أيديولوجيات وثقافات ثابتة للسيطرة علي عقول شبابنا.



وتساءلت «نصير» مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» :" لماذا الصمت على تلك الجماعات المتطرفة رغم أننا نعرف أفكارهم جيدا ودورهم الإيجابي في مساعدة الهجمات الارهابية ويريدون التخفي".



وأشارت أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن الجماعات المتطرفة يوظفون بعض الآيات القرآنية والأحاديث لخدمة أهدافهم ومصالحهم الشخصية.

