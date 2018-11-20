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رياضة

3 ميداليات للأردن في البطولة العربية للرماية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
محمد سمير
تُوجّ المنتخب الأردني للرماية، اليوم الثلاثاء، بـ3 ميداليات (فضية وبرونزيتين)، في البطولة العربية للعبة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 9 دول عربية.

وأحرز منتخب الأردن للسيدات، والذي ضم سميرة البطاينة وأسماء زيد وآلاء عيد، الميدالية الفضية ضمن منافسات الفرق المسدس الهوائي.

وفازت اللاعبة أسماء زايد بالميدالية البرونزية، ضمن منافسات الفردي المسدس الهوائي.

وجاءت البرونزية الثانية، عن طريق منتخب الرجال، الذي ضم عبدالله البطاينة ورائد القرشي ومحمد الزيود، ضمن منافسات المسدس الهوائي.

ويشارك منتخب النشامى، غدا الأربعاء، في منافسات الفرق المختلط، إضافة إلى منافسات التراب.
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