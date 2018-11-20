حلوى المولد سلاح ذو حدين .. اكتشف الفوائد والأضرار

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، تناول حلوى المولد بشكل معتدل يجعلها غنية بالبروتين والدهون والأحماض الدهنية وفى مقدمتها الاوميجا 3 التى تقوى خلايا المخ والنشويات ومضادات الأكسدة التى تساعد على الحد من الإصابة بأمراض الشيخوخة وتعد المكسرات من الأغذية المنشطة للذاكرة والمخلقة لهرمونات السعادة والمصلحة للمزاج.



وأضاف "سعد" أن الإسراف فى تناول حلوى المولد يؤدى إلى ارتفاع كمية الدهون المتناولة، مما يصاحبها العديد من الأذى الصحى كتسوس الأسنان والسمنة وارتفاع نسبة السكر فى الدم ويشكل خطورة على بعض المرضى وأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وترفع نسبة النقرس فى الدم خاصة للمصابين بارتفاع اليوريك اسيد فى الدم.



وأشار إلى أن تناول حلوى المولد بعض الطعام يضر بالصحة ويحد من كفاءة عملية الهضم وامتصاص الطعام وبالتالى يحرم الجسم من الاستفادة بالقيمة الغذائية للطعام لذا ينصح بتناول الحلوى قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين.