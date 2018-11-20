مالي تؤجل تأهل غانا في كأس أفريقيا للسيدات

نجح منتخب مالي للسيدات في تعطيل تأهل صاحب الأرض منتخب غانا للسيدات إلى الدور التالي، بعد أن تغلب عليه بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أفريقيا للسيدات 2018.



وخطفت المهاجمة المالية باسيرا تراوري، نجومية المباراة بتسجيلها هدفين لمنتخبها الذي خسر في الجولة الأولى أمام الكاميرون، حيث سجلت الهدف الأول في الدقيقة 24 عبر ضربة جزاء، والثاني في الدقيقة 75.



وأتى الهدف الوحيد لصاحب الأرض في الدقيقة 71 من الشوط الثاني عبر المهاجمة البديلة اليزابيث أدو، ليتجمد رصيد غانا عند النقاط الثلاث التي حصلت عليها في الجولة الأولى بفوزه على الجزائر بهدف وحيد.



في حين رفع مالي رصيده إلى 3 نقاط، ليكون مصير تأهله إلى الدور الثاني بيده عندما يواجه منتخب الجزائر، يوم الجمعة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.