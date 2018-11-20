المتحدث باسم الحكومة البريطانية: 11 مليون طفل يمني يحتاجون للمساعدة الإنسانية

علق إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تزامنا مع #اليوم_العالمى_للطفل، على معاناة الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية فى المنطقة العربية.



وغرد صامويل عبر خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "في #اليوم_العالمي_للطفل، قائلا: نتذكر الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية لا سيما في #اليمن حيث يحتاج أكثر من 11 مليون طفل للمساعدة الإنسانية. سمح الدعم المالي الذي تقدمه بريطانيا ، بتوفير علاج سوء التغذية للملايين من الأطفال اليمنيين وكذلك التطعيم ضد الأمراض.



ويحتفل العالم بـ20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال.