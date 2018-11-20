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رياضة

مبابي يتفوق على رئيس بلاده في الشخصيات الأكثر تأثيرًا بفرنسا 2018

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
أحمد هاني
دخل النجم الفرنسى الشاب كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى فرنسا لعام 2018.

ووفق الاستفتاء التي أجرته مجلة "Vanity Fair" الأمريكية، جاء مبابى في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الشخصيات الفرنسية تأثيرًا فى العام الجارى، متفوقًا على الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى جاء فى المركز الخامس بالقائمة.

أشارت المجلة إلى أن ديديه ديشامب المدير الفنى للمنتخب الفرنسى، جاء فى المركز العاشر بقائمة أكثر الشخصيات الفرنسية تأثيرًا خلال 2018.
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