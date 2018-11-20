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أخبار العالم

لافروف: موسكو ساعدت في منع تفكك سوريا وأسهمت في استقرارها السياسي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ساعدت في منع تفكك سوريا وهيأت الظروف المناسبة للاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف لافروف - بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن روسيا تساعد في التوصل إلى التسوية السياسية للعديد من الأزمات والصراعات ومنها ما تشهده سوريا.

وأوضح "بفضل خطواتنا في سوريا أمكن توجيه ضربة حاسمة للإرهابيين، ومنع تفكك الدولة السورية وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والاستقرار السياسي بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في 30 يناير في سوتشي".

ولفت وزير الخارجية إلى أن المؤتمر الذي أقيم في المنتجع الروسي المطل على البحر الأسود شهد اتفاق الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا وهي روسيا وإيران وتركيا ووفود من الحكومة السورية والمعارضة على شروط واقعية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وكان المؤتمر الذي أقيم يومي 30 و31 يناير الماضي قد أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية في سوريا، لتكون مهمتها وضع توصيات بشأن التعديلات التي سيتم إدخالها على الدستور السوري.
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