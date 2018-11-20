الترجي يتجاهل تهديدات الكاف وإيقاف الحكم الزامبي .. اقرأ التفاصيل

تجاهل فريق الترجى التونسى كافة الأنباء الخاصة بإيقاف الحكم الزامبي جانى سيكاوزى من قبل الاتحاد الإفريقى على خلفية أحداث مباراة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى جمعت بين الترجى وأول أغسطس الأنجولي.



وحرص نادي الترجي التونسي، على التقاط عدد من الصور الرسمية للفريق، اليوم الثلاثاء، من أجل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعدادا لمشاركته في كأس العالم للأندية، الشهر المقبل بأبوظبي.



وشارك جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والطبي والإداري، ورئيس النادي حمدي المدب، في جلسة التصوير.



وكانت أنباء أشارت إلى أن الكاف قرر إيقاف سيكاوزى وتحويله للتحقيق فى ظل وجود شبهة فساد بمباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولي.

