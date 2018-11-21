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نقابة الفلاحين تقدم نصائح للتغلب على أزمة الفول.. على الزراعة والتموين التدخل لحل الأزمة ومنع الإحتكار.. الأزمة جاءت بعد تراجع المساحات المزروعة إلى 75 ألف فدان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:36 ص
صدى البلد
محمود محسن
  • الفلاحين تطالب الزراعة والتموين بالتدخل لإنهاء أزمة الفول
  • انخفاض مساحة الفول البلدي إلى 75 ألف فدان 
  • اتحاد الفلاحين: على وزارة الزراعة منع احتكار الفول لحماية المواطنين

علّق أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات، على أزمة ارتفاع أسعار الفول بعد وصول سعر الطن إلى 22 ألف جنيه، قائلا: "مشكلة الفول عالمية وليست فى مصر فقط".

وأضاف "إدريس" في تصريحات إعلامية إن مصر تستورد احتياجاتها من الفول بنسبة 85% من استراليا وانجلترا، وكندا، وتلك الدول تعرضت للجفاف عالمي مما أثر على بعض المحاصيل.

أوضح أنه توجد أنواع كثيرة من نبات الفول يمكن الاعتماد عليها ولكن لا تتناسب مع المصريين ، موضحا أن أفضل النوعيات هي التي يتم استيرادها من تلك البلدان الثلاثة.

طالب رئيس شعبة الفوليات المستهلكين بتقديم الدعم من أجل مواجهة الازمة والقضاء عليه ، مضيفا أنه وخلال مايو المقبل يتم انخفاض تلك الأسعار تدريجيا بداية من العام المقبل.

اختتم رئيس شعبة البقوليات تصريحاته قائلا: " ارتفاعات الفول طفيفة للغاية بالرغم من زيادة مشتقات وجبات الفول بأكمله".

استطلع "صدى البلد" آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

في البداية أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه في بداية التسعينيات كانت مصر تزرع 400 ألف فدان من الفول البلدي سنويا، ولكنه تعرض إلى فيروس خلال زراعته قضى على تلك الإنتاجية مما أثر على عدد كبير من المزارعين الذين عزف الكثير عن زراعته.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه خلال تلك الفترة تراجعت مساحة زراعة الفول البلدى إلى 75 ألف فدان فقط في حين أن مصر تستهلك ما يقرب من 500 ألف طن سنويا.

أشار نقيب عام الفلاحين الى أن مصر تستورد ما يقرب من 80% من احتياجاتها من الفول ويجب على وزارة الزراعة والتموين اتخاذ إجراءات للسعى لتوفير محصول الفول والقضاء على سياسة الاحتكار خاصة مع الارتفاع الذي يشهده سعر طن الفول البلدي والذي وصل إلى 22 ألف جنيه.

كما أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن عددا كبيرا من التجار يلجأ إلى الاحتكار وعلى وزارة الزراعة والحكومة منع الاحتكار ووضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مساحة زراعة الفول البلدى تناقصت بطريقة كبيرة مشيرا إلى أن مصر تستورد احتياجاتها من الفول ما يقرب من 80% وهى نسبة كبيرة ما أدى إلى ارتفاع سعر طن الفول إلى ما يقرب من 22 ألف جنيه.

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أن مصر تقوم باستهلاك ما يقرب من مليون طن كل عام من الفول، فيجب أن يكون هناك سياسة واضحة من وزارة الزراعة للقضاء على تلك الأزمة.
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