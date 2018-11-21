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اقتصاد

الإسكان: 1.5 مليار جنيه دعما إضافيا لقطاع المرافق خلال 4 أشهر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
كشف الدكتور طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، عن موافقة وزارة التخطيط على دعم قطاع المرافق بالوزارة بمبلغ 1.5 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الجارى 2018 - 2019 خلاف الموازنات المدرجة، وذلك حتى 31 أكتوبر الماضى.

وأضاف "الرفاعي" فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن وزارتى التخطيط والمالية وفرتا مبلغ 800 مليون جنيه كميزانية إضافية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المسئولة عن تنفيذ مشروعات المرافق بالمحافظات بخلاف القاهرة الكبرى والإسكندرية والتى يتولى أعمال المرافق بها الجهاز التنفيذى للمياه والذى حصل على مبلغ 150 مليون جنيه موازنة إضافية.

وتابع معاون وزير الإسكان، أنه تم منح 550 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتولى عمليات الصيانة والتشغيل للمحطات والخطوط والشبكات وكذا أعمال الإحلال والتجديد المطلوبة للأصول الخاصة بقطاع المرافق.
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