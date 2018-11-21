الاستثمار والتعاون الدولي تعرض قيد فروع الشركات الأجنبية بمصر مجانا

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن امكانية قيد الشركات الأجنبية بمصر مجانا عبر مركز خدمات المستثمرين ضمن إجراءات الوزارة لتحفيز بيئة الاستثمار.





وذكر تقرير أصدرته الوزارة وتلقي "صدى البلد" نسخة منه، أن زمن تنفيذ تلك الخدمة يصل لـ5 أيام بحد أقصي.





واشترطت الوزارة مجموعة من المستندات والشروط وينبغي توافرها لقبول الطلب من بينها، تقديم طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار مرفق به صورة توكيل رسمي من الشركة الأم باسم مقدم الطلب وموثق عليه بالاطلاع علي الأصل، بالإضافة لنسخة من النظام الأساسي للشركة أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية ومصدق عليه من القنصلية ووزارة الخارجية المصريتين ومترجم للغة العربية.





وأوضح التقرير أنه ينبغي توافر قرار من الشركة الأولي بالخارج بتعيين مدير للفرع في مصر، وصدور إقرار من الشركة الأم بعد سبق فتح فرعا للشركة بمصر مصدق عليه من القنصلية ووزارة الخارجية ومترجم للغة العربية ومرفق به صورة ضوئية، بجانب وجود شهادة بنكية بما يعادل 5 آلاف جنيه بالعملة الحرة وبالسعر الرسمي باسم فرع الشركة، بالإضافة لوجود صورتين من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع ومثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الاطلاع علي الاصل وصورتين من عقد المقاولة او الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر بعد الاطلاع علي الاصل وصورة من مستخرج من السجل التجاري للشركة المصرية المتعاقد عليها واستيفاء نموذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبي ومديرها بمصر.