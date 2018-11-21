10 شركات ناشئة من أعضاء شعبة الاقتصاد الرقمي تنطلق للعالمية

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على مشاركتها في الدورة 22 من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2018 ضمن جناح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 25-28 نوفمبر الحالي.

من جهته، أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أن الشعبة العامة ستشارك بـ 10 شركات ناشئة في جناح منطقة الابتكار Innovation Arena في كايرو آي سي تي والذي يعقد للعام الثالث على التوالي وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيتيدا مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستشارك ايضا في الجناح المصري بأكبر مؤتمر ومعرض تكنولوجي في العالم بلاس فيجاس بالولايات المتحدة CES والذي يحضره أكثر من 200 ألف زائر من 150 دولة والمقرر له يناير 2019.





وأضاف أن مشاركة هذه الشركات الواعدة بجناح الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في Cairo ICT 2018 تأتي تأكيدًا للريادة المصرية في مجال التكنولوجيا ودعم منظومة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تمثل جزءً كبيرا من إستراتيجية الشعبة خلال الفترة المقبلة وأن الانطلاق للعالمية سيكون من قلب القاهرة من خلال Cairo ICT والمقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يؤكد دعم الدولة الكامل لصناعة المعلومات المصرية كونها قاطرة لتنمية مصر اقتصاديًا واجتماعيًا.





وجاء اختيار هذه الشركات بعد عدة اختبارات لأكثر من 100 طلب من الشركات الناشئة للمشاركة في هذا الحدث الهام، وتم عقد مقابلات معهم من خلال لجنة ضمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وإيتيدا ومركز الإبداع التكنولوجي وخبراء في مجال التكنولوجيات المتقدمة والاستثمار التكنولوجي، لضمان اختيار أفضل العناصر بطريقة حيادية وشفافية.





وقال المهندس محمد عزام المدير التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إن الشركات المشاركة هذا العام هي شركة "الكرام" المتخصصة في مجال Blockchain وإنترنت الأشياء، وشركة "سافي تك" وشركة "اكس باي" وشركة "نقود" المتخصصة في التكنولوجيا النقدية، وشركة "سيلينا أيه أي" وشركة "بوت كوماندر" التي تعمل في مجال الذكاء الاصنطاعي.





وشركة "ويست مارشية" المتخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية، وشركة "شيبنج سوبت" العاملة في رقمنة الخدمات اللوجستية، وشركة "جي بي ارينا" العاملة كمنصة للألعاب الإلكترونية، وشركة "شوب أكس" المتخصصة في أنظمة التجارة الذكية.



