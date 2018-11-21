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حوادث

نظر محاكمة 30 متهماً في أحداث عنف المطرية.. اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:22 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

يواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
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