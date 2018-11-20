محافظ الفيوم: 9.5 مليار جنيه لحل أزمة الصرف الصحي .. فيديو

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن الدولة تؤمن بضرورة القضاء على فيروس سي، الذي يؤثر على صحة المواطن بما يؤثر على عجلة الإنتاج والاقتصاد.



وأضاف "سعد " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة" :" وزيرة الصحة زارت الفيوم لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي وتفقدت بعض المراكز الصحية للوقوف على سير الإجراءات الطبية المتعلقة بالمبادرة، مضيفا:" يتم تلقي العلاج وصرف الأدوية بالمجان ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي".



وتابع:" نسعى إلى إعلان مصر خالية من فيروس سي، وعلى أي مواطن يرغب في العلاج من فيروس سي التوجه للمستشفيات للحصول على العلاج بالمجان".



وفي سياق آخر قال محافظ الفيوم، إن هناك مشاكل في ملف الصرف الصحي، والدولة مهتمة بحل أزمة الصرف الصحي في المحافظات والقرى والمراكز، وسيتم صرف قرض أوروبي قيمته 9.5 مليار جنيه مصري لمحافظة الفيوم، يتم تخصيصها لمشروعات الصرف الصحي وصيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، وسيتم حل ازمة الصرف الصحي بالمحافظة في الفترة من 4 إلى 6 سنوات.