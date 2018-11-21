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حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:38 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة الأزبكية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمه التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة السيارات.

كانت قد تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الجلاء من ضبط عاطل أثناء شروعه فى سرقة سيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " .

واعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة سيارة اخرى من مهندس بترول تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الهرم / جيزة.

وأضاف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع ٢ آخرين تم ضبطهم.
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