ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس لص سرق توك توك بالإكراه في مدينة نصر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:03 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس لص 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء تفقدها للحالة الأمنية بمنطقة مساكن الشروق خلف النادي الأهلي من ضبط عاطل حال استقلاله "توك توك" وبحوزته "مطواة".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، حيث تم التوصل للمجني عليه، وتبين أنه سائق (مصاب بجرح قطعي بالرأس).

وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم والدراجة البخارية واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته وقرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته بمنطقة التبة دائرة القسم استوقفه المتهم بدعوى توصيله لمنطقة مساكن الشروق ـ دائرة القسم وعقب وصوله استولى منه على التوك توك قيادته كرهًا عنه عقب التعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزتة وفر هاربا، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.
loading...

ترشيحاتنا

دجوكوفيتش ونادال وفيدرر وزفيريف على قمة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

تركيا تتحدى الولايات المتحدة وتملي شروطها على ترامب

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

المدير التنفيذي للأهلي يكشف عن كواليس مكالمة الخطيب بعد الجراحة الناجحة

رحيل عمرو فاروق مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة صدى البلد

أحمد علي: سأنافس على هداف الدوري.. وأجيري أكد انضمامي للمنتخب.. فيديو

ترامب ينفجر غضباً بسبب حكم قاضٍ فيدرالي.. ويشكك في نزاهته.. فيديو

أمريكا تبتكر لحوماً اصطناعية.. وطرحها بالأسواق قريباً

الراقصة دينا تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟