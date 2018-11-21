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حوادث

حبس 4 لصوص لسرقتهم كابلات شركة أسمنت بحلوان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة حلوان، بحبس 4 لصوص 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم باقتحام شركة كبرى للأسمنت واستولوا على كابلات كهربائية، ولاذوا بالهرب إلا أن كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من مدير الشئون القانونية بشركة أسمنت كبرى فى حلوان باكتشافه سرقة كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس من داخل الشركة محل عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها ٤ عاطلين. 

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحد المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش وطبنجة صوت و 3 طلقات صوت و ٣٠ مترا من الكابلات النحاس وزنت 200 كيلو جرام و2 مقص حديدي كبير الحجم .

واعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب التسلق وحيازتهم للسلاح الناري والصوت بقصد الدفاع.
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