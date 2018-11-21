ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية: الاستدامة وتحقيق الاستقرار النقدي أبرز مستهدفاتنا بالموازنة الجديدة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
كشفت وزارة المالية، أن تصحيح اختلالات التوازن الرئيسي للاقتصاد يعد أحد الأهداف الاستراتيجية والأساسية للسياسات الاقتصادية لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة علي معدلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي بما يمثل بيئة مستقرة ومحفزة للتنافسية وتثبيت أقدام الاقتصاد علي الخريطة الاستثمارية العالمية، فضلاً عن تحصينه في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية والناتجة عن التقلبات الاقتصادية العالمية.

وذكر منشور الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، أن الضبط المالي للسيطرة علي عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام ضمن أولويات العام المالي 2020/2019 القادم، إذ إن ارتفاع الطلب على تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض وإصدار أذون وسندات الخزانة المحلية كنتيجة لزيادة عجز الموازنة في السنوات السابقة وما صاحبه من توسع نقدي أدي للآثار تضخمية لم يتم مقابلتها بزيادة علي جانب العرض نظرا للاختناقات في المعروض من السلع والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الحلول الجذرية لمشكلة التضخم يكمن في إجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة لخفض العجز بالرغم من بعض الإجراءات كان لها آثار سعرية لكنها مؤقتة، موضحا أنه يجب العمل في الوقت نفسه على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الانفاق علي الصحة والتعليم الي جانب العمل علي زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلي دون أثر تضخمي.

loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يلبي رغبة طفل ويمنحه سيارة مرسيدس.. فيديو

أمريكا تبتكر لحوماً اصطناعية.. وطرحها بالأسواق قريباً

فريق سوهاج يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء تليفونات بنى سويف

حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

جهود محافظة مطروح في مواجهة السيول.. وإنقاذ إغلاق الطريق الدولي مطروح ليبيا.. وحل أزمة انهيار سد إسماعيل.. والتضامن تجهز 24 وحدة سكنية للإيواء

مفاجأة.. أداة جديدة للإرهابيين تهدد العالم..صور

نائبة إيطالية تهاجم حكومة بلادها عقب استقبال أمير قطر

4 مكونات من المطبخ تقضي على النحافة بسرعة لا تتوقعينها

نوع من الزيوت يقضي على تقصف الشعر للأبد

تركيا تتحدى الولايات المتحدة وتملي شروطها على ترامب

العربية تسلط الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام لحضور احتفال المولد النبوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟