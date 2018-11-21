المالية: الاستدامة وتحقيق الاستقرار النقدي أبرز مستهدفاتنا بالموازنة الجديدة

كشفت وزارة المالية، أن تصحيح اختلالات التوازن الرئيسي للاقتصاد يعد أحد الأهداف الاستراتيجية والأساسية للسياسات الاقتصادية لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة علي معدلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي بما يمثل بيئة مستقرة ومحفزة للتنافسية وتثبيت أقدام الاقتصاد علي الخريطة الاستثمارية العالمية، فضلاً عن تحصينه في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية والناتجة عن التقلبات الاقتصادية العالمية.





وذكر منشور الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، أن الضبط المالي للسيطرة علي عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام ضمن أولويات العام المالي 2020/2019 القادم، إذ إن ارتفاع الطلب على تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض وإصدار أذون وسندات الخزانة المحلية كنتيجة لزيادة عجز الموازنة في السنوات السابقة وما صاحبه من توسع نقدي أدي للآثار تضخمية لم يتم مقابلتها بزيادة علي جانب العرض نظرا للاختناقات في المعروض من السلع والخدمات.





وأشار التقرير إلى أن أبرز الحلول الجذرية لمشكلة التضخم يكمن في إجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة لخفض العجز بالرغم من بعض الإجراءات كان لها آثار سعرية لكنها مؤقتة، موضحا أنه يجب العمل في الوقت نفسه على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الانفاق علي الصحة والتعليم الي جانب العمل علي زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلي دون أثر تضخمي.