رئيس وفد لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني: مصر شريك مهم لنا

أكد دون يونخو، رئيس وفد لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي لشنغهاي الصينية الذي يزور الإسكندرية حاليا، أن بلاده ترى أن مصر شريك مهم لها في الوطن العربي.



جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم ، وذلك لتدعيم وتقوية العلاقات التي تربط الاسكندرية بشنغهاي على الصعيد الاقتصادي و التجاري و الثقافي و تبادل الخبرات بين الجانبين.



وأشار إلى أن الاسكندرية منذ عام ١٩٩٢ هي أول مدينة مصرية تقيم علاقة تآخٍ مع مدينة صينية كما أن مدينة شنغهاى حصلت على تدعيم كبير في مجال الثقافة من المحافظة عبر السنوات الماضية، موضحا أن هناك العديد من العوامل المشتركة بين الاسكندرية و شنغهاي فإن شنغهاي بها اكبر ميناء بالصين و كذلك الاسكندرية ، كما أنهما مدينتان حضاريتان وتضمان العديد من الثقافات كما أن شنغهاي تعتبر محور انطلاق الثقافة الصينية الحديثة.



وأشار رئيس الوفد الى أنه يقام كل عام في شنغهاي العديد من المهرجانات العالمية مثل مهرجان السينما و التلفزيون ومهرجان الفنون، كما رحب مشاركة الاسكندرية فى هذه المهرجانات الثقافية الكبيرة.



وفيما يختص بمجال التجارة فقد أكد رئيس وفد مدينة شنغهاي أن المدينة تهدف إلى أن تكون مركزا تجاريا كبيرا، مشيرًا إلى أنه عقب مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني وجدت الصين أن مصر ابدت تعاونا كبيرا في المبادرة ،لذا فإن الجانب الصيني يقدم كافة سبل دعم العلاقات بين الجانبين.



أما فيما يختص بمجال التعليم فإن شنغهاي بها أكثر من 60 جامعة ومعهدا لها تأثير كبير حول العالم كما أنه كل عام يتوافد الطلاب على مدينة شنغهاي لتلقى العلم لذا يمكن إقامة اتفاقية تبادل خبرات مع جامعة الإسكندرية.