ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس وفد لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني: مصر شريك مهم لنا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:51 م
لجنة المؤتمر الاستشاري
لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي لشنجهاي الصينية
أحمد عبد العزيز
أكد دون يونخو، رئيس وفد لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي لشنغهاي الصينية الذي يزور الإسكندرية حاليا، أن بلاده ترى أن مصر شريك مهم لها في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم ، وذلك لتدعيم وتقوية العلاقات التي تربط الاسكندرية بشنغهاي على الصعيد الاقتصادي و التجاري و الثقافي و تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشار إلى أن الاسكندرية منذ عام ١٩٩٢ هي أول مدينة مصرية تقيم علاقة تآخٍ مع مدينة صينية كما أن مدينة شنغهاى حصلت على تدعيم كبير في مجال الثقافة من المحافظة عبر السنوات الماضية، موضحا أن هناك العديد من العوامل المشتركة بين الاسكندرية و شنغهاي فإن شنغهاي بها اكبر ميناء بالصين و كذلك الاسكندرية ، كما أنهما مدينتان حضاريتان وتضمان العديد من الثقافات كما أن شنغهاي تعتبر محور انطلاق الثقافة الصينية الحديثة.

وأشار رئيس الوفد الى أنه يقام كل عام في شنغهاي العديد من المهرجانات العالمية مثل مهرجان السينما و التلفزيون ومهرجان الفنون، كما رحب مشاركة الاسكندرية فى هذه المهرجانات الثقافية الكبيرة.

وفيما يختص بمجال التجارة فقد أكد رئيس وفد مدينة شنغهاي أن المدينة تهدف إلى أن تكون مركزا تجاريا كبيرا، مشيرًا إلى أنه عقب مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني وجدت الصين أن مصر ابدت تعاونا كبيرا في المبادرة ،لذا فإن الجانب الصيني يقدم كافة سبل دعم العلاقات بين الجانبين.

أما فيما يختص بمجال التعليم فإن شنغهاي بها أكثر من 60 جامعة ومعهدا لها تأثير كبير حول العالم كما أنه كل عام يتوافد الطلاب على مدينة شنغهاي لتلقى العلم لذا يمكن إقامة اتفاقية تبادل خبرات مع جامعة الإسكندرية.
loading...

ترشيحاتنا

حسين فهمي يتعرض لموقف محرج في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

لبلبة تكشف عن امنيتها في عام 2019 .. فيديو

عماد النحاس يواصل الانتصارات ويتفوق مع المقاولون العرب في الدوري

شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو

الزعيم في المقدمة.. أبرز الغائبين عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ولي العهد السعودي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل

هاشتاج #مهرجان_القاهره_السينمايي يتصدر تويتر.. ومغردون: هنشوف الفساتين الشتوى

فييرا يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي ووهبة البديل المؤقت

التركيب إجباري وغرامات للممتنعين.. كاميرات المراقبة سلاح الحكومة الأول لتأمين المنشآت والمحال التجارية

أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

فيديو

مهاب مميش: استعادة تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة في أقل من سنة .. فيديو
حسن حسنى ينهار من البكاء بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. فيديو
محافظ الفيوم: 9.5 مليار جنيه لحل أزمة الصرف الصحي .. فيديو
المنشد أحمد سليمان: لم أشعر بالغربة في مصر لأنها تحتضن السوريين
محمد رمضان يعلن أسماء الأفلام الجديدة التي يشارك بها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟