وزيرة الصحة من الفيوم: حملة كبرى لمكافحة العدوى ضد فيروس سي.. و3 جرعات تكفي لعلاج مرضى الفيروس.. والتوك توك سبب أمراض السمنة للسيدات بالقرى

ولى أمر يعترض موكب وزيرة الصحة فى الفيوم لعلاج نجله

وزير الصحة تقبل طالبين لغنائهما 100 مليون صحة عليكم يا مصريين

مطالبة مرضى فيروس سي بعدم شراء أدوية من القطاع الخاص

وزيرة الصحة من الفيوم: نسبة السمنة بالإسكندرية ودمياط أكبر من الصعيد

فلاح يعترض موكب الوزيرة: مفيش دكتور في الوحدة

ضم أغنية أطفال مدرسة رسالة بالفيوم لحملة فيروس سى

تفقد الوحدات الصحية لمبادرة الرئيس لفيروس سي





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مرحلة العلاج تتم خلال 3 شهور بصرف 3 جرعات علاج وذلك بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد بروتوكول العلاج المناسب للمريض وهذه الفحوصات قد تستغرق من أسبوع إلى 3 أسابيع.





وأشارت "فهمى"، إلى أن هذه الفترة لا تمثل أي خطورة علي حياة المريض، حيث إن تطور مرض فيروس سي يكون على مدار سنوات وليس أياما، وسيتم اعتبارا من 1 ديسمبر القادم عمل مسح لطلاب وطالبات المدارس الثانوية بكافة أنواعها لفيروس سى.





جاء ذلك أثناء زيارة وزيرة الصحة لمحافظة الفيوم يرافقها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ترافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجولة ميدانية لمتابعة أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة "للقضاء على فيروس "c" والأمراض غير السارية لعدد من نقاط المسح، بحضور اللواء ممتاز فهمي السكرتير العام والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور وحيد دوس مدير وحدة الفيروسات الكبدية بالوزارة والدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.





كما اعترض ولى أمر أحد المرضى موكب الدكتورة هالة فهمى وزيرة الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ الفيوم أثناء تفقدهما مرضى مستشفى الفيوم العام اليوم.





قال ولى الأمر إن نجله سقط من أعلى المنزل وأصيب بكسور شديدة فى القدم ومازال يتردد على مستشفى الفيوم العام منذ أسابيع لإجراء عملية وتركيب شريحة إلا أنه لم يتمكن من ذلك.





هدأت الوزيرة من روع ولى الأمر وقالت له اعط رقم تليفونك لوكيل وزارة الصحة وسوف يتصل بك ونرسل لك سيارة إسعاف لنقل نجلك للمستشفى العام للعلاج فورا.





كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن من أسباب أمراض السمنة المفرطة هو التوك توك الذى ظهر بكثرة بالقرى والنجوع بمحافظات مصر ,نظرا لأنه وسيلة سهلة للانتقال بدلا من المشي والسير على الأقدام , حيث كانت السيدات تقطع أشواطا كبيرة مشيا , كنوع من الرياضة , لمنع السمنة و أمراض القلب والضغط والسكر.





وأضافت وزيرة الصحة اتفقنا مع وزير التعليم العالى للنزول الجامعات ونتعاون مع معهد التغذية الآن, خاصة أن السمنة تؤدى إلى الكثير من الأمراض الفتاكة.





كما قبلت "زايد"، الطالبين سيف خالد وعمر بدوى بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة رسالة الإعدادية بمدينة الفيوم، اللذان أديا أغنية "100 مليون صحة عليكم يامصريين"، التي قدمها فريق كورال مدرسة رسالة الإعدادية بمدينة الفيوم أمام الوزيرة ومحافظ الفيوم، تحت رعاية الدكتور مجدى عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة وأحمد دكرورى مدير المدرسة والأغنية من تأليف حمدى سيد معلم التربية الموسيقية بالمدرسة وألحان محمد صلاح وكيل النشاط بالمدرسة.





كما قررت الوزيرة ضم الأغنية للحملة واعتبارها الأغنية الرسمية للحملة، وطلبت من أحمد دكروري مدير مدرسة رسالة إرسال الأغنية لتعميمها على جميع مديريات الصحة بمحافظات مصر.





كما أكدت، أن جميع الحالات الإيجابية التي كشفتها حملة الرئيس لفيروس سى يتم علاجها فورا وعلى نفقة الدولة والوزارة مسؤولة عن علاج جميع الحالات الإيجابية لفيروس سي.





طالبت وزيرة الصحة المرضى بعدم شراء اى ادوية من القطاع الخاص نظرا لأن الدواء متواجد فى المراكز الطبية والمستشفيات بالمجان و أقوى فاعلية من أدوية القطاع الخاص.





من جانب آخر أكد الدكتور وحيد دوس مدير وحدة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بأن جميع مرضى فيروس سى الإيجابي سيتم علاجهم فورا على نفقة الوزارة مضيفا:" لاخوف لأى مريض مصاب بالفيروس أثناء فترة حصوله على العلاج اللازم نظرا لخضوعه لبعض التحاليل والفحوصات لكى يتم تحديد العلاج المناسب له".





وطمأن دوس المرضى الذين لم يصرفوا علاجهم حتى الآن بألا يقلقوا نظرا لأن مضاعفات هذا الفيروس تظهر على المدى البعيد.





وأكدت وزيرة الصحة، أن الوزارة تتبنى حملة كبرى للتوعية بطرق ومكافحة العدوى من المراكز التى تكون سببا للعدوى لفيروس سى.





أوضحت أنه يتم الآن التنسيق مع البنك الوطنى ومنظمة الصحة العالمية لإمداد جميع بنوك الدم بمستشفيات الجمهورية بالناتكنولوجى لضمان أن يكون الدم قابل وصالح للاستخدام 100% .





وأضافت، وزيرة الصحة، أن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس"سى" شملت 9 محافظات وسوف تستمر هذه المرحلة حتى نهاية نوفمبر.





وأشارت إلى أنه تبين من خلال الفحص الذي تجريه حملة "100 مليون صحة" أن نسبة السمنة تعدت الـ ٧٥ % بنسب متفاوتة وارتفعت في الحضر عن محافظات الصعيد والحدود، وخاصة فى الإسكندرية ودمياط والحضر.





وحضر الجولة اللواء ممتاز فهمي السكرتير العام والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور وحيد دوس مدير وحدة الفيروسات الكبدية بالوزارة والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.





اعترض فلاح من قرية "بيهمو" موكب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ الفيوم.





ويتضرر من عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية بقرية "بيهمو" بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وأنه ينتظره الأهالي منذ الصباح الباكر لتوقيع الكشف الطبي فلا يجدون أي طبيب سوى الممرضات والأعمال بالوحدة الصحة.





وطلبت وزيرة الصحة من الدكتور أمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، التحقيق في الشكوى وانتداب طبيب آخر للوحدة الصحة.





أشادت "زايد"، بأغنية "100 مليون صحة عليكم يامصريين"، التي قدمها فريق كورال مدرسة رسالة الإعدادية بمدينة الفيوم أمام الوزيرة ومحافظ الفيوم، وأداها الطالبان سيف خالد وعمر بدوى بالصف الثانى الإعدادى بالمدرسة، تحت رعاية الدكتور مجدى عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة وأحمد دكرورى مدير المدرسة.





وقررت الوزيرة ضم الأغنية للحملة واعتبارها الأغنية الرسمية للحملة، وطلبت من أحمد دكرورى مدير مدرسة رسالة إرسال الأغنية لتعميمها على جميع مديريات الصحة بمحافظات مصر.





وأكدت، أن الهدف الرئيسي لحملة فيروس "سى" هو المسح والعلاج لجميع المواطنين في وقت واحد؛ لتجنب إصابة المتعافين مرة أخرى بتواجدهم في مجتمع مصاب.





وقالت "زايد"، إنه تم حتى اليوم مسح 10 ملايين مواطن خلال 50 يومًا وهذا يعتبر رقمًا قياسيًا لأي دولة ويدل علي مدى الوعي الطبي لدى المواطن المصري وكم الجهد المبذول من قبل الفرق الطبية التي تعمل بالحملة على مستوى الجمهورية، متوسط الإصابة بفيروس سي لم تتعدَ ٤.٥ مليون حتى الآن.





وشملت المرحلة الأولى 9 محافظات والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر وتبين من خلالها أن نسبة السمنة تعدت الـ٧٥% بنسب متفاوتة وارتفعت في الحضر عن محافظات الصعيد والحدود.





كما قامت يرافقها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بزيارة لمحافظة الفيوم لتفقد بعض الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة.





وتفقدت وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم الوحدة الصحية بقريتي بيـهمو والكعابي والمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.





واطمأنت الوزيرة على الحملة من خلال مناقشة بعض المواطنين عن أى عقبات وجدوها أثناء إجراء الفحوصات لفيروس سى.



