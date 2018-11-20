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محافظات

الإسكندرية تدرس إنشاء شعاب مرجانية صناعية بالبحر المتوسط ..صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:49 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، عن رغبته في إنشاء مشروع للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر المتوسط أسوة بما نفذته مدينة مارسليا في فرنسا.

تضمن مشروع مدينة مارسليا الفرنسية، إنشاء 401 شعب مرجانية صناعية على عمق 30 متر تحت الماء، لتتحول إلى كهوف وبيوت تسكن فيها الأسماك.

قال قنصوه إنه يتم الاستعانة بالخبرة الفرنسية في هذا المجال، لافتا إلى أنه يتم البدء في إعداد دراسة شاملة عن المشروع تمهيدا لتنفيذه ببحر الإسكندرية.

ووفقا لمسئولي أعماق البحار بمرسيليا، جرى تنفيذ المشروع منذ 10 سنوات، وشارك في تنفيذه العديد من الباحثين والفنيين والطلاب والغواصين.

والتقى المحافظ مع مسئولي أعماق البحار بمرسيليا خلال زيارته لفرنسا، الأسبوع الماضي، لمناقشة الحفاظ على الوضع البيئي في البحر المتوسط وإعادة تأهيل البيئة حتى تكون مكان مناسب للمخلوقات والنباتات البحرية والصيد.

وأجرى قنصوه جولة تفقدية بمتحف التاريخ بمرسيليا ومعرض "ملحمة قناة السويس"؛ حيث استمع إلى شرح حول حفر قناة السويس وافتتاحها.

وحضر المحافظ خلال زيارته لفرنسا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "البحر المتوسط المستقبل" الذي دار "حول الشباب والإبداع" بمدينة مرسيليا، بحضور رئيس ألبانيا، ووزير الخارجية الفرنسي، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.
الإسكندرية تدرس إنشاء شعاب مرجانية صناعية بالبحر المتوسط ..صور
الإسكندرية تدرس إنشاء شعاب مرجانية صناعية بالبحر المتوسط ..صور
الإسكندرية تدرس إنشاء شعاب مرجانية صناعية بالبحر المتوسط ..صور
الإسكندرية تدرس إنشاء شعاب مرجانية صناعية بالبحر المتوسط ..صور
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