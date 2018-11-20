علي جمعة: يجوز الصلاة على النبي سرا في الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز الصلاة على النبي سرا فى الصلاة إذا سمعها المأموم من الإمام فى القراءة.



وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن الصلاة على النبي تعتبر من جنس ما يقال فى الصلاة فهى تقال فى التشهد وليست من كلام الناس الخارج الصلاة، وكان رسول الله حينما يقرأ لما يمر بآية عذاب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.



وأشار إلى أن النبي كذلك لما كان يمر بآية جنة فى القراءة بالصلاة كان يدعو بأن يجعله الله منهم.



