ممثلة بلجيكية عضوة بلجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعربت السفيرة سيبيلي كارتير ، سفيرة بلجيكا بالقاهرة عن سعادتها لمشاركة أحد الأفلام البلجيكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تم إفتتاحه اليوم في دورته الأربعين.



وقالت السفيرة البلجيكية بالقاهرة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يفتتح مهرجان السينمائي الدولي اليوم دورته الأربعين عيد سعيد علي الجميع ونتطلع الي برنامج هذا العام الذي يتضمن مرة أخري الأفلام البلجيكية ".



كما رحبت كارتير في ختام تغريدتها بالممثلة البلجيكية " ناتاشا رجنير" كأحد أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام .



ويشهد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين عرض 35 فيلما عالميا، وتم تتويجهم بجوائز فى عدد من المهرجانات العالمية، وربما يعرض بعضهم لأول مرة فى الشرق الأوسط، وهو ما يتيح فرصة لمحبى السينما وعشاقها لمشاهدة هذه الأفلام التى قلما نشاهدها بالقاهرة.