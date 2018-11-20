انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية.. صور

انهارت أجزاء من عقار قديم بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات، فيما تقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، يفيد انهيار العقار رقم 36 شارع الأمير مصطفى عرفان بمنطقة محرم بك، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع الحادث.



وتبين من المعاينة أن العقار قديم وخال من السكان ومكون من طابقين وانهيار أسقف العقار من الداخل بالكامل.