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فن

طرح تذاكر حفل محمد عبده بالكويت

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده المرتقب على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬ بدولة الكويت، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر.

ويعد هذا أول حفل غنائي للفنان محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، واستلزمت رحلة علاج إلى فرنسا. 

لم يكشف محمد عبده حتى الآن عن أي تفاصيل حول طبيعة المرض الذي يعاني منه، وما هي حالته الصحية له خلال الوقت الحالي، ما أثار حيرة جمهوره. 

كانت آخر أعمال محمد عبده الفنية، أغنية "ماهو منك"، من كلمات: إبراهيم خفاجي، وألحان: سعود بن عبد المجيد.
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