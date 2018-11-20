أهالي مدينة الجوف يرحبون بزيارة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

رحب أهالى مدينة الجوف بزيارة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد إلى تبوك، لذلك دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر بدولة السعودية هاشتاج ، #الجوف _ترحب_بزيارة_الملك وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر " #الجوف_ترحب_بزياره_الملك الجووووووف عز وكرم اللهم احفظ خادم الحرمين بحفظك يارب".



وغرد اخر " #الجوف_ترحب_بزياره_الملك المشاريع الضخمة التي سوف يدشنها الملك سلمان تأتي وفق رؤية المملكة 2030 في تنمية وتطوير كافة مناطق المملكة".



تأتى زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف، حرصًا من القيادة رغم مسئولياتها الكبيرة على التواصل مع مواطني هذا البلد بمناطق المملكة كافة ولمس احتياجاتهم.