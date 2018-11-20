وزير الأوقاف يطالب بدورة في الأمن القومي لأصحاب المناصب القيادية.. فيديو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأكاديمية العالمية لإعداد الدعاة التابعة للوزارة شكلت مجلس أمناء شمل العديد من القامات مثل مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والمفكر مصطفى الفقى.



لفت جمعة إلى أن هناك 80 ألف إمام وخطيب يعملون بالمكافأة الأمر الذى يتطلب تأهيلهم وعليه فإنه على استعداد تام لإرسال الدعاة إلى أكاديمية الأزهر الشريف بعد أن بدأت العمل وكذلك إلى أى جهة يمكن أن تساهم فى جعل عقلية الداعى تستفيد من كافة التخصصات العلمية.



أضاف الوزير، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن كل من يتولى منصبا قياديا فى الدولة لابد أن يأخذ دورات فى مفاهيم الأمن القومى حتى يكون على دراية بنتائج قراراته وما سوف تؤول إليه الأمور عقب اتخاذ كل قرار.



وشدد جمعة، على أنه يتطلع إلى تأهيل الأئمة للتصدى لكافة القضايا العصرية والسياسية والدعوية والاجتماعية من خلال الأكاديمية التى سيتم افتتاحها نهاية العام الجارى.



