ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الأوقاف يطالب بدورة في الأمن القومي لأصحاب المناصب القيادية.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:05 م
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأكاديمية العالمية لإعداد الدعاة التابعة للوزارة شكلت مجلس أمناء شمل العديد من القامات مثل مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والمفكر مصطفى الفقى.

لفت جمعة إلى أن هناك 80 ألف إمام وخطيب يعملون بالمكافأة الأمر الذى يتطلب تأهيلهم وعليه فإنه على استعداد تام لإرسال الدعاة إلى أكاديمية الأزهر الشريف بعد أن بدأت العمل وكذلك إلى أى جهة يمكن أن تساهم فى جعل عقلية الداعى تستفيد من كافة التخصصات العلمية.

أضاف الوزير، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن كل من يتولى منصبا قياديا فى الدولة لابد أن يأخذ دورات فى مفاهيم الأمن القومى حتى يكون على دراية بنتائج قراراته وما سوف تؤول إليه الأمور عقب اتخاذ كل قرار.

وشدد جمعة، على أنه يتطلع إلى تأهيل الأئمة للتصدى لكافة القضايا العصرية والسياسية والدعوية والاجتماعية من خلال الأكاديمية التى سيتم افتتاحها نهاية العام الجارى.

loading...

ترشيحاتنا

الترجي يتجاهل تهديدات الكاف وإيقاف الحكم الزامبي .. اقرأ التفاصيل

مشروبات تخلصك من أضرار حلاوة المولد بعد تناولها

شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو

العاهل السعودي يؤدي رقصة العرضة في الجوف.. فيديو

ولي العهد السعودي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل

بعد إيقاف حكم مباراة أول أغسطس الأنجولي .. هاشتاج الترجي يتصدر تويتر

عماد النحاس يواصل الانتصارات ويتفوق مع المقاولون العرب في الدوري

التركيب إجباري وغرامات للممتنعين.. كاميرات المراقبة سلاح الحكومة الأول لتأمين المنشآت والمحال التجارية

سعاد صالح: من حق الخاطب رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها

لحظة وصول الفنانة درة مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

لبلبة تكشف عن امنيتها في عام 2019 .. فيديو

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي تونس والمغرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

فيديو

مهاب مميش: استعادة تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة في أقل من سنة .. فيديو
حسن حسنى ينهار من البكاء بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. فيديو
محافظ الفيوم: 9.5 مليار جنيه لحل أزمة الصرف الصحي .. فيديو
المنشد أحمد سليمان: لم أشعر بالغربة في مصر لأنها تحتضن السوريين
محمد رمضان يعلن أسماء الأفلام الجديدة التي يشارك بها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟