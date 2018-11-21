ألكسندر بروكوبشوك.. مرشح روسيا لرئاسة الإنتربول.. رفض أمريكي لتوليه المنصب.. وموسكو تؤكد: جدير به

مؤشرات على قرب فوز الروسي برئاسة الإنتربول

المرشح كان من كبار المسئولين فى وزارة الداخلية الروسية

جدل دولي احتجاجاً على ترشحه منذ اللحظة الأولى

أوكرانيا والولايات المتحدة أبرز الدول الرافضة لترشح الروسي





تشير المؤشرات الأولية التي قامت بها العديد من المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام قرب فوز الروسي ألكسندر بروكوبشوك بمنصب رئاسة الإنتربول، ليكون خليفة للرئيس السابق للإنتربول، مينج هونج وي.





شغل بروكوبشوك عدة مناصب مرموقة فى روسيا، حيث كان من كبار المسئولين فى وزارة الداخلية الروسية، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول"، بالإضافة إلى كونه رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، وفى حالة حصوله على منصب رئيس الإنتربول سيكون أول روسى يشغل ذلك المنصب فى التاريخ.





شهد ترشح بروكوبشوك حالة من الجدل بين أوساط المجتمع الدولى، وذلك احتجاجا على ترشحه منذ اللحظة الأولى، حيث قالوا إنه سيجعل من جهاز الإنتربول مؤسسة تخضع لأوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتتبع لرغباته وللمصالح الروسية فيما يخالف قوانين ومبادئ المنظمة.





انضمت أوكرانيا، وعدد من الدول إلى جانب الولايات المتحدة لرفضهم تواجده في هذا المنصب، كما شنت وسائل الإعلام الأجنبية حملات تهدف إلى تشويه سمعة المرشح.





ولد ألكسندر بروكويشوك فى أوكرانيا عام 1961، وتخرج من جامعة ولاية تاراس شيفتشينكو فى كييف، وحصل على درجة الامتياز في اللغات والأدب الروماني-الجرماني، ويتحدث بروكويشوك خمس لغات بطلاقة: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية والبولندية.





بدأ حياته المهنية بالعمل فى منظمات كومسومول (وهو اتحاد منظمات الشباب السوفيتى)، إلا أنه قرر فى عام 1686 السفر لموسكو والعمل بمكتب التعاون الدولي التابع للجنة الدولة للتعليم العالي.





شغل منصب مساعد وزير التعليم العالى فى روسيا، واستطاع العمل من خلال منصبه على تطوير منظومة التعليم العالى فى روسيا، وأهم ما قام به من خلال منصبه هو زيادة التبادل الطلابى، والبعثات بين روسيا و البلدان الاخرى بالإضافة إلى كونه عضوًا فى لجنة التعليم فى مجلس الاتحاد الأوروبى.





قرر فيما بعد تغيير مساره المهنى، واتجه للعمل فى المجال الضريبى، حيث عمل فى الشرطة الضريبية حتى صدر قرر بإلغائها عام 2003. ونقل موظفيها إلى وزارة الداخلية الروسية، ومن هنا بدأ عمله فى الشرطة الروسية.





حصل أولا على منصب رئيس الدائرة الاتحادية للجرائم الاقتصادية والضريبية، ثم أصبح مسؤولا عن التعاون الدولي لإدارة الأمن الاقتصادي التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا.





وأثبت بروكوبشوك جدارته فى العمل حتى شغل منصب نائب رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في وزارة الشؤون الداخلية في روسيا.





وكان رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف، فى عام 2011، قد منح بروكويشك رتبة لواء وعينه رئيسًا للإنتربول الوطني.



