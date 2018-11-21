أغنية ماجد المهندس انتبه تجتاز 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.. فيديو

استطاع المطرب العراقي ماجد المهندس أن يتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب" بأغنيته الخليجية الجديدة "انتبه" بعد أسبوع واحد فقط من طرحها، إذ حققت الأغنية 2 مليون و600 ألف مشاهدة.





أغنية "انتبه" لماجد المهندس، من كلمات: تركى آل الشيخ، ألحان : نواف عبد الله، وإنتاج شركة ورتانا، وتقول كلماتها:

انتبه لي خل بس بالك علي

حطني مابين رمشك والعيون

ترى من دونك حياتي ولاشي

وانا من دونك حبيبي وش اكون





غصب عن عيني احبك

لك احاسيسي خذوني

ارتبط قلبي بقلبك

وحبت عيونك عيوني

انا احب اكون جنبك

وانت اتحمل جنوني





منك ابي حب وشعور واهتمام

لين احس اني معك في كل حين

كون بي واصل الى حد الهيام