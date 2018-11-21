البنك الآسيوي للاستثمار يعلن ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية بمصر.. ومساعٍ حكومية لاستهداف 1.7 مليار مستهلك عبر محور قناة السويس كمركز إقليمي لريادة الأعمال والتجارة

مميش: مصر قطعت شوطا كبيرا في تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة

سحر نصر: مساع لجذب استثمارات تنموية بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي

مسئول بالبنك الآسيوي للاستثمار: الوقت أصبح مناسبا لضخ استثمارات بمصر





قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، الثلاثاء، باصطحاب وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة شيجين شين فى جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأنفاق الجديدة للقناة وميناء شرق بورسعيد.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات لممثلي المؤسسات الدولية إلي المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرية، حيث تتضمن زيارة وفد البنك لمصر زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان.





وأشار شيجين شين، إلى أن مصر هي أول دولة غير آسيوية يزورها مسئولو البنك بعد الاصلاحات التشريعية الأخيرة، حيث إن البنك يرى أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فى مصر، فى ظل الإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مجال البنية الأساسية، موضحا أن البنك زار أمس العاصمة الإدارية الجديدة وتعرف على فرص الاستثمار بها وسيزور غدا مشروع إنشاء 11 محطة للطاقة الشمسية بقرية "بنبان" بالقرب من أسوان والذي يستثمر فيه البنك بقيمة 210 ملايين دولار، مشيدًا بالفرص الاستثمارية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في مشروعات البنية الاساسية فى ظل أن مصر تمتع بموقع استراتيجي هام يجعلها جزءًا من القارة الآسيوية.





وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمي للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمية ضخمة يخدم 100 مليون مستهلك مصري ومليار و200 مليون مستهلك أفريقي و400 مليون مستهلك عربي، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.





وأكدت نصر، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومشاريع الاستصلاح الزراعي.





وذكر الفريق مهاب مميش، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلًا عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.





وأكد "مميش" أن قناة السويس أصبحت شريان الحياة لكل دول العالم، حيث تحولت التجارة حاليا من الشرق إلى الغرب، والمستثمرون أصبحوا يسعون جاهدين لحجز أماكن بالقناة ونعمل حاليا على التنويع في الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة.





وأوضح الفريق مهاب مميش، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تلعب دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد المصري.





وأعرب مميش عن تطلع القناة للتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بالتنسيق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



